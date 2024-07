Unternehmensführer sehen einen starken Zusammenhang zwischen IT und Nachhaltigkeit. Es wird erwartet, dass die Investitionen in diesem Bereich steigen werden: 79 % der Befragten geben an, dass mindestens die Hälfte ihrer künftigen IT-Investitionen bewusst auf die Umsetzung ihrer Nachhaltigkeitsinitiativen ausgerichtet sind.