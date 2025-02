Um ein zertifizierter europäischer Übertragungsnetzbetreiber zu werden und seine Beteiligung am breiteren europäischen Energiemarkt zu vertiefen, hat Georgian State Electrosystem (GSE) ein ehrgeiziges Paket von Marktreformen auf den Weg gebracht. Diese zielten darauf ab, sicherzustellen dass das staatliche Unternehmen die Vorschriften der Europäischen Union (EU) einhalten und einen fairen, verantwortungsvollen und wettbewerbsfähigen Energien-Plattform schaffen kann.

Da die veralteten Energiehandelsprozesse von GSE keine Transaktionsverarbeitung nahezu in Echtzeit unterstützen oder die EU-Vorschriften einhalten konnten, stand der Aufbau einer brandneuen Energiemarkt-Handelsplattform ganz oben auf der Transformationsagenda. Vor allem wollte das Unternehmen in der Lage sein, Transaktionen in Sekunden statt in Monaten abzuwickeln, und strebte an, wichtige Marktinformationen für Marktteilnehmer, Regulierungsbehörden und die breite Öffentlichkeit besser zugänglich zu machen.

Vor dem Hintergrund eines offenen, zugänglichen und wettbewerbsintensiveren Energiemarktes erkannte GSE, dass das Unternehmen mehr Zeit und Ressourcen freisetzen konnte, um sich auf seine langfristigen strategischen Ziele zu konzentrieren – den Aufbau von mehr Failover-Kapazitäten in den Stromverteilungsnetzen des Landes. Dies könnte den Bau neuer erneuerbarer Energiequellen ausweiten und GSE zu einem wichtigen Exporteur nachhaltiger Energie in die EU-Länder machen.