Die Verantwortlichen bei FlightSafety schlossen sich mit Experten von IBM zusammen und wandten das IBM Garage™Modell an, eine umfassende Strategie für Innovation und Transformation, mit dem neue Ideen schnell entwickelt und umgesetzt werden können. Sie erforschten gemeinsam, wie die traditionelle, lehrplanorientierte Pilotenausbildung – bei dem die Piloten unabhängig von der Beherrschung einer bestimmten Fähigkeit so viel oder so wenig üben, wie der Lehrplan vorschreibt – mithilfe von Daten verändert und auf adaptive Lernkonzepte umgestellt werden könnten.

Menschen in der Luftfahrt tendieren zu Struktur und Disziplin, daher war die vorhersehbare Frequenz und die schnelle Iteration von IBM Garage eine großartige Lösung für FlightSafety. Im Rahmen eines IBM Garage Enterprise Design Thinking-Workshops haben IBM-Datenwissenschaftler und die Luftfahrtexperten von FlightSafety überlegt, wie KI und maschinelles Lernen in das Geschäft von FlightSafety integriert werden können. Das Ergebnis des Workshops waren eine Vision und eine Roadmap für ein Minimum Viable Product (MVP), das mit Open-Source-Technologien für erweiterte Analysen in der Cloud entwickelt wurde.

„So wie das IBM Garage Modell aufgebaut ist, gibt es viele Möglichkeiten für die Interaktion. Ich glaube, dass ein kollaboratives Umfeld wie dieses mehr Spaß macht“, meint Bert Sawyer, Director of Government Strategic Management bei FlightSafety. „Es ist spannend, weil die Teams bei zweiwöchigen Sprints all diese neuen Erkenntnisse gewinnen und anfangen, Fragen zu stellen bzw. Vorschläge zu machen.“

Nach der nutzerzentrierten und agilen IBM Garage™ Methodik entwickelte das Team gemeinsam die erste Iteration von FlightSmart, einer adaptiven Lerntechnologie, die sich in einen Flugsimulator integrieren lässt. Bei jeder neuen Version von FlightSmart wurde das Feedback von Benutzern und Ausbildern berücksichtigt, selbst bei Designdetails wie der Änderung der Hintergrundfarbe des Dashboards, um es an die dunklen Bildschirme in einem Flugzeugcockpit anzupassen.

FlightSafety behielt sein Engagement für Innovationen auch während der COVID-19-Pandemie bei. Die agile und kollaborative IBM Garage Strategie lässt sich problemlos von persönlichen Interaktionen auf die virtuelle Teamarbeit übertragen. „Hätten wir das IBM Garage Modell nicht implementiert, hätte sich unser Entwicklungstempo durch den Ausbruch von COVID-19 erheblich verlangsamt. Wir würden wahrscheinlich Monate hinter dem heutigen Status zurückliegen“, erklärt Sawyer. „Durch die virtuelle Arbeit konnten wir jedoch das Fachwissen aller Mitarbeiter im IBM-FlightSafety-Team aufrechterhalten.“