Nach einem Treffen mit allen Anbietern, die auf die Ausschreibung geantwortet hatten, entschied sich die eBank für die Zusammenarbeit mit dem IBM Business Partner Sumerge, einem internationalen IT-Lösungsanbieter und Beratungsunternehmen mit Hauptsitz in Kairo.

„In der Ausschreibungsphase war klar, dass die EBank etwas anderes macht als die Konkurrenz“, sagt Mohamed Nour, Chief Technology Officer (CTO) bei Sumerge. „Wir haben die Vision verstanden und gezeigt, wie wir eine Banking-as-a-Service-Plattform aufbauen können, um Innovationen in digitalen Kanälen und anderen Initiativen zu ermöglichen.“

Sumerge arbeitete mit Tawfik und seinem Team zusammen, um eine containerisierte API-Integrationsschicht unter Verwendung von IBM Cloud Pak for Integration und der Red Hat OpenShift-Container-Plattform zu entwickeln, die die Geschäftskanäle und Partner der EBank im Firmen- und Privatkundengeschäft mit dem Kernbankensystem und anderen Banksystemen verbindet. Die Teams nutzten die IBM Lösung auch, um einen vollständigen ACH-Überweisungsfluss über die Integrationsschicht aufzubauen. „Wir haben die Integrationsanforderungen vereinheitlicht und eine schnelle, sichere Konnektivität zwischen allen Anwendungen in einer heterogenen Umgebung ermöglicht“, sagt Wehady. „Es gibt uns die Flexibilität, mit einer Geschwindigkeit zu entwickeln, zu testen, zu verfeinern und einzuführen, die der Strategie der Bank entspricht.“

Parallel zum Integrations-Layer-Projekt arbeitete die EBank mit Sumerge zusammen, um die Content-Management-Komponente von IBM Cloud Pak for Business Automation zu implementieren. Mithilfe dieser Lösungen automatisiert die EBank die Kontoeröffnung für Kunden, einschließlich der Verwaltung von Datensätzen und Daten in einem zentralen Repository.

Zusammengenommen steigern die Integrations- und Automatisierungslösungen die Verarbeitungsgeschwindigkeit der EBank erheblich. „Die Leistung ist erstaunlich“, sagt Shoukry. „Wir haben die Transaktionszeiten drastisch verkürzt und auch die manuelle Arbeit bei Tausenden von täglichen Transaktionen eliminiert.“

Die Teams von eBank und Sumerge – und auch das IBM Customer Success Team – arbeiteten agil zusammen, um die Geschäftsautomatisierungs- und Integrationslösungen zusammen mit den digitalen Kanalanwendungen der Bank auf demselben OpenShift-Cluster zu implementieren. Tawfik beschreibt es so: „Jedes der Projekte war von den anderen abhängig, sodass wir parallel an kleinen Patches der Gesamtarchitektur arbeiteten und Analysen, Entwicklungen, Bereitstellungen und Tests durchführten. Auf diese Weise konnten wir kontinuierlich Spezifikationen an einen Drittanbieter weitergeben, der uns bei unseren digitalen Kanälen half.“

Ahmed Azraq, IBM Customer Success Manager Architect für die EBank, kommentiert auch die einzigartige und hochkollaborative Art des Projekts: „Die EBank ist das erste Unternehmen in Ägypten, das mehrere IBM Cloud Paks in einem einzigen Red Hat OpenShift-Cluster in der Produktion hat. Die gesamten Implementierung war von dem beeindruckendem Teamgeist geprägt, der zwischen IBM, Red Hat, Sumerge und der EBank herrschte. In einigen Situationen hatten wir Anrufe von allen vier Unternehmen, die eng zusammengearbeitet haben, um sicherzustellen, dass die Ziele der EBank rechtzeitig unterstützt werden.“

Und noch während der Umsetzung wurde das Projekt einem wichtigen Praxistest unterzogen. Die ägyptische Zentralbank (CBE) erließ ein Mandat, wonach alle Überweisungen zwischen inländischen Banken im automatisierten Straight-Through-Processing-Verfahren (STP) durchgeführt werden müssen, so dass Gelder sofort von einer Bank zur anderen transferiert werden können. Es war eine Herausforderung, sagt Tawfik, aber die Teams waren mehr als bereit. „Das Mandat war eine großartige Gelegenheit, die Flexibilität unserer Integrationsschicht zu demonstrieren. Wir haben die STP-Logik und einen nahtlosen Transaktionsfluss zwischen dem Kernbanking, den Kanälen, den RPA-Prozessen und dem nationalen Switch entwickelt und das Projekt mehr als ein Jahr vor den alternativen Optionen abgeschlossen.“