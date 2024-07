In Zusammenarbeit mit einem starken Entwicklerteam von DoshEx hat das Unternehmen Sherlock eingeführt, eine intelligente Unternehmensvertragslösung, die verschiedene Prozesse digitalisiert und rationalisiert. Das Sherlock-Angebot von DoshEx läuft auf einer Reihe von IBM Cloud-Lösungen und IBM Blockchain, einer flexiblen Netzwerktechnologie, die auf einem gemeinsamen, unveränderlichen und vertrauenswürdigen Ledger basiert. Zusammen schafft die Lösungssuite eine Virtual Private Cloud (VPC)-Umgebung, um ein neues Digitalisierungsprojekt auf Geräten, die auf Baustellen verteilt werden, auszuführen und zu unterstützen.

„Wir haben viel Zeit mit dem Kunden und seinen Vorarbeitern auf der Baustelle verbracht, um ihre Probleme und Unternehmensrisiken zu besprechen und zu verstehen“, sagt de Bruyn. "Von dort aus haben wir Sherlock angepasst und konfiguriert, um diese Probleme zu lösen.

Mit seinem neuen Digitalisierungsprojekt kann das Unternehmen einen vollständigen Satz von Aufzeichnungen mit einer einzigen Wahrheitslinie erstellen und sicherstellen, dass die Benutzer in allen Bereichen mit den neuesten Informationen arbeiten. Sherlock ist in der Lage, jeden Arbeitnehmer für die Erledigung wichtiger Aufgaben, das Führen genauer Stundenzettel, den Zugriff auf die Baustellenausrüstung und vieles mehr zur Verantwortung zu ziehen.

Das biometrische Zeiterfassungssystem von Sherlock scannt Fingerabdrücke, um in Echtzeit zu erfassen, wer einen Standort betritt und wie viel Zeit er dort arbeitet. Die Lösung registriert die Anwesenheit jedes Arbeitnehmers in einem Blockchain-fähigen verteilten Hauptbuch, das zwischen dem Projektmanager und dem oberen Managementteam des Unternehmens geteilt wird, und beseitigt so jede Form von Diskrepanz, wenn es um Arbeitskosten, Probleme mit der Ausrüstung vor Ort und verschiedene Schulungsanforderungen geht.

Für das Unternehmen ist es jetzt von Vorteil, dass es die Standorte von der Zentrale aus mit Sherlock verwalten kann. Die Möglichkeit, in Echtzeit zu sehen, was an allen Standorten vor sich geht, macht das Unternehmen flexibler, skalierbarer und wettbewerbsfähiger.

Ein weiterer Vorteil von Sherlock ist die Möglichkeit, die Angestellten für die Pflege aktueller Krankenakten in die Pflicht zu nehmen. Früher brauchten Sicherheitsbeamte eine Woche, um sich durch Berge von Papierkram zu wühlen, um Informationen zu finden. Blockchain-Beteiligte können jetzt in Echtzeit darauf zugreifen. Da das System alle abgelaufenen Krankenakten auffängt, ist das Unternehmen diesem besonderen Risiko nicht mehr ausgesetzt.