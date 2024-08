Digital Office Company (DOC), ein in Finnland ansässiger Anbieter von Lösungen und Dienstleistungen für das Informationsmanagement, unterstützt Unternehmen dabei, große Mengen an Dokumenten schnell und in großem Umfang zu finden und zu verwalten, indem er sie in die Lage versetzt, ihre Dokumente zu identifizieren, zu klassifizieren und Erkenntnisse aus ihnen zu gewinnen.

Meistens bieten automatische Dokumentenklassifizierungssysteme nur einen oberflächlichen Einblick in die Natur der Dokumente durch generische Tags oder Metadatenanreicherungen. Bei dieser oberflächlichen Klassifizierung wird der Inhalt des Dokuments selbst nicht vollständig berücksichtigt. Das bedeutet, dass der wahre Wert der Daten nur dann genutzt werden kann, wenn jedes Dokument manuell bewertet wird.

Unterm Strich wäre ein solcher Prozess der manuellen Auswertung von Dokumenten zur Identifizierung von Dokumenttypen, zum Aufspüren verlegter Dokumente und zum Extrahieren wichtiger Details sehr mühsam und zeitaufwändig. Darüber hinaus wirft die unzureichende Handhabung von Metadaten potenzielle DSGVO-Bedenken auf und beeinträchtigt die Datenqualität für nachgelagerte Aufgaben. Ungelöste Probleme dieser Art können den Wettbewerbsvorteil und die Effizienz der Kunden des DOC bedrohen, da diese Probleme mit der Datenqualität und der Einhaltung von Vorschriften haben.