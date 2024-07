Digital Asset Custody Services (DACS)

DACS beauftragte IBM mit dem Aufbau einer umfassenden Plattform für die Verwaltung von Digital Assets für Unternehmen, die so konzipiert ist, dass sie mit den Anforderungen der Kunden skaliert und effizient in andere Kundenumgebungen integriert werden kann. Um innovative Sicherheitsfunktionen zu entwickeln, richteten DACS und IBM ein gemeinsames Forschungsteam ein.

„IBM ist spezialisiert auf die ununterbrochene Verfügbarkeit für Umgebungen mit hohem Transaktionsvolumen. Wir wussten also, dass sie uns helfen können, eine echte Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit zu bieten“, sagt Chun. „Als wir entdeckten, dass IBM die Grenzen der allgegenwärtigen Verschlüsselung ausreizt, wurde uns klar, dass wir dieses Know-how auch nutzen können, um etwas völlig Neues auf den Markt zu bringen.“

Das Ergebnis dieser Zusammenarbeit ist die DACS-Plattform, die auf IBM LinuxONE -Servern gehostet wird, auf denen Ubuntu Linux ausgeführt wird. IBM stellte globale Ressourcen bereit, um sicherzustellen, dass der Konzeptnachweis für die neuen Lösungen erfolgreich war. Chun fügt hinzu: „IBM hat uns wirklich sein gesamtes Team zur Verfügung gestellt – wir haben täglich mit seinen Erfindern telefoniert. Wir waren besorgt, dass die Zusammenarbeit mit einem so großen Unternehmen für ein schlankes Start-up wie uns nicht funktionieren würde, aber IBM hat uns mit ihrer Agilität und Reaktionsfähigkeit beeindruckt.“

Ausgestattet mit dem IBM Crypto Express 6S Hardware-Sicherheitsmodul ermöglichen die IBM LinuxONE Server eine durchgängige Verschlüsselung aller Anwendungsdaten während des Betriebs und im Ruhezustand. Sie betreiben IBM Hyper Protect Virtual Servers, eine Lösung, die eine sichere Computerumgebung für hochsensible Daten bietet. Kunden haben die Wahl, die Lösung lokal, als Teil einer Private-Cloud-Umgebung oder als Service (As-a-Service) bereitzustellen.

„Die Entscheidung für IBM LinuxONE mit IBM Crypto Express liefert uns das am besten bewertete Hardware-Sicherheitsmodul, das heute verfügbar ist“, kommentiert Chun. „IBM Hyper Protect Virtual Servers ist ein wichtiger Bestandteil der DACS-Plattform, da wir damit unseren gesamten Anwendungsstack in einer sicheren, verschlüsselten Enklave ausführen können. Die einzige konkurrierende Option, die an dieses Sicherheitsniveau heranreicht, bietet viel weniger Speicherplatz – mit IBM Hyper Protect Virtual Servers mussten wir unsere Vision nicht einschränken.“