Century Textiles and Industries Ltd. (CTIL) – Cement Division

Century Textiles & Industries Ltd. – Cement Division (Link befindet sich außerhalb von IBM.com) verfügt über drei strategisch günstig gelegene Werke in Raipur in Chhattisgarh, Maihar in Madhya Pradesh und Chandrapur in Maharashtra sowie ein Mahlwerk in Murshidabad in Westbengalen. Die Produkte des Unternehmens werden unter dem Namen Birla Gold Premium Cement vermarktet, der seit mehr als vier Jahrzehnten eine renommierte Marke in der Branche ist.