Auf der Grundlage der IBM IMPACT-Lösung für SAP S/4HANA konnte IBM Services die Bereitstellung beschleunigen und innerhalb von acht Monaten eine Lösung bereitstellen. Die IBM IMPACT-Lösung ist eine vorkonfigurierte SAP S/4HANA-Instanz, die auf die Bedürfnisse bestimmter Marktsektoren zugeschnitten ist. Basierend auf der Konfiguration können sich die Implementierungsteams schnell auf die Anpassung von SAP S/4HANA konzentrieren, um die Vorteile für jeden Kunden zu maximieren und eine schnelle Wertschöpfung zu erzielen.

Das Team arbeitete in dreiwöchigen Sprints mit der IBM Ascend-Methode für by SAP Activate, die den agilen Prozess formalisiert. Die Ergebnisse jedes Sprints wurden den CTE-Stakeholdern präsentiert, mit der Möglichkeit, Feedback zu entwickeln, um sicherzustellen, dass das Projekt die Erwartungen erfüllte, die erforderliche Funktionalität lieferte und die Zeitvorgaben einhielt. Darüber hinaus beriet IBM zu Best-Practice-Ansätzen, bildete Schnittstellen bestehender Systeme zu SAP S/4HANA ab und sorgte dafür, dass das Projekt im Budget und im Zeitplan blieb.

In der ersten Phase konzentrierten sich CTE und IBM auf die Implementierung von Finanzlösungen wie Financials, Controlling und General Ledger sowie auf die Schaffung eines einheitlichen Überblicks über die Geschäftstätigkeit des Unternehmens. IBM Services lieferte innerhalb von zehn Tagen einen ersten Machbarkeitsnachweis und damit einen soliden Beweis dafür, was möglich war.

Matt Nazzaro merkt an: „Anfangs war ich skeptisch, was den Einsatz des agilen Ansatzes anging. Ich konnte seinen Wert bei kleinen, startup-ähnlichen Projekten erkennen, aber ich dachte nicht, dass er in eine etablierte Umgebung gehört, in der operationelle Systeme unter extremem Druck stehen. Aber als wir anfingen, zeigte uns IBM schnell die Vorteile. Die IBM Ascend-Methodik hilft uns, Lösungen gemeinsam und reaktionsschnell zu entwickeln, mit schrittweisen Verbesserungen, die zu einem Ergebnis führen, das für alle funktioniert.