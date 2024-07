Credito Valtellinese (Creval) ist eine mittelgroße Bankengruppe in Italien, die sich vor allem durch ihren Kundenservice und die hohe Kundenzufriedenheit von der Konkurrenz abhebt. „Wir konzentrieren uns sehr auf die Kundenzufriedenheit und die Beziehung zu unseren Kunden“, sagt Matteo Pizzicoli, Director of Banking Organization and Innovation bei Creval Sistemi e Servizi (CSS), der IT-Serviceabteilung von Creval. „Wir können unsere Kunden am besten begeistern, wenn wir uns gleichzeitig auf Serviceeffizienz und Kostenreduzierung konzentrieren. Creval zeichnet sich vor allem dadurch aus, dass wir unseren Kunden schnell Antworten geben können. Zum Beispiel können wir eine Anfrage eines Kunden für eine Hypothek in weniger als 15 Tagen beantworten. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit bei anderen italienischen Banken beträgt 30–60 Tage.“

Creval positioniert sich als „Privatkundenbank der Zukunft“ und konzentriert sich darauf, ihren Kunden sowohl in der digitalen als auch in der physischen Welt hochwertige Services zu bieten und für sie eine unverwechselbare Customer Experience zu schaffen. CSS ist für die IT-Services hinter den Kulissen zuständig, die der Bank helfen, ihre Ziele im Bereich Kundenservice zu erreichen.

In den letzten Jahren hat CSS in neueste Technologien investiert, um viele seiner internen und externen Prozesse zu unterstützen und zu automatisieren. So verwendet die Abteilung beispielsweise IBM Business Process Manager-Systeme für ihre agilen Geschäftsprozessmanagementprozesse, mit denen neue Banklösungen in weniger als vier Stunden freigegeben werden können. Darüber hinaus hat die Abteilung umfangreiche Investitionen in kognitive Systeme wie die IBM® Watson Analytics-Technologie vorgenommen, um die riesigen Datenmengen in ihren CRM-Systemen zu untersuchen.

„Irgendwann haben wir festgestellt, dass viele unserer Prozesse jetzt sehr einfach und sehr schnell sind“, sagt Pizzicoli. Doch einige interne Prozesse, wie z. B. der Service-Desk-Support der Bank für die Mitarbeiter in den Filialen, waren weder automatisiert noch effizient. Die Mitarbeiter riefen beim Service-Desk-Personal an, das oft dieselben Fragen beantwortete oder den ganzen Tag über dieselben Prozesse wiederholte. „Wir wollten uns auf die Entwicklung einer Lösung konzentrieren, die den menschlichen Aufwand für einige unserer sich wiederholenden Service-Desk-Support-Prozesse reduziert oder sogar eliminiert, sodass sich unsere Mitarbeiter auf die Prozesse konzentrieren können, die den größten Mehrwert für die Bank darstellen – nämlich die Prozesse, die unsere Kunden unterstützen.“

Creval beschloss, das Servicemodell für seine internen Service-Desk-Aktivitäten zu transformieren. Dem Unternehmen schwebte ein KI-gestütztes System vor, das Texteingaben in natürlicher Sprache interpretieren und je nach Bedarf textbasierte Antworten geben, Anwendungen aktivieren oder eine Verbindung zum menschlichen Support herstellen könnte. Das System sollte für alle Help-Desk-Aktivitäten und alle wichtigen Wissensgebiete der Bank geschult werden. CSS wollte das System so konzipieren, dass eine kontinuierliche Verbesserung möglich ist. Dafür sollte eine kognitive Technologie zum Einsatz kommen, die es dem System ermöglicht, sein Wissen durch die Nutzung zu vertiefen. Außerdem sollte konstant die Zufriedenheit der Benutzer mit dem System gemessen werden.