Seit vielen Jahren setzt die Coop Group auf IBM Power®-Server, um ihre geschäftskritischen SAP-Lösungen auszuführen. Damit die Erweiterung des Konzerns auch in Zukunft gelingt, arbeitet die Coop Group erneut mit IBM zusammen, um die neueste Generation von IBM Power-Servern zu testen.

Kalt merkt an: „Nachdem wir gemeinsam mit IBM verschiedene Konfigurationen evaluiert hatten, entschieden wir uns, zwei IBM Power E1080-Server mit IBM Power10-Prozessoren in unseren beiden Rechenzentren einzusetzen. Auf den Plattformen werden unsere größten und anspruchsvollsten SAP S/4HANA-Geschäftsanwendungen und umfangreichen SAP HANA-Speicherdatenbanken ausgeführt, die bis zu 16 TB groß sind und einen jährlichen Datenzuwachs von 20 % haben.“

Gleichzeitig implementierte die Coop Group vier weitere IBM Power E1080-Server, um ihre IT-Infrastruktur zu modernisieren und Kapazitäten für zusätzliche Workloads zu schaffen, da ihre Präsenz im Einzelhandel wächst.

Michel Rodel, Head of System Technology Unix Solutions im Cloud Competence Center der Coop Group, ergänzt: „Wir haben uns entschieden, unsere vorhandene IBM Power-Plattform für SAP HANA zu erweitern, um unsere Ressource optimal zu nutzen. Mit der IBM PowerVM®-Virtualisierung können wir die neuen IBM Power E1080-Server besonders flexibel parallel zu unseren vorhandenen IBM Power-Servern einsetzen und die Leistung unserer wichtigsten Anwendungen steigern, um ein optimales Bestandsmanagement und eine effiziente Logistik zu gewährleisten.“

Rodel fährt fort: „Insgesamt betreiben wir mehr als 40 Produktionssysteme, die von der SAP HANA-Datenbank auf IBM Power unterstützt werden.“ Dazu gehören SAP S/4HANA, SAP Customer Activity Repository for S/4HANA Retail, SAP BW/4HANA und SAP Business Warehouse. Darüber hinaus betreibt die Coop Group die SAP for Retail-Lösung mit SAP ERP und SAP Customer Relationship Management.

Die Coop Group führt seine SAP-Lösungen auf SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) aus und nutzt SUSE Manager (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und Salt für das Konfigurationsmanagement. Gleichzeitig standardisiert das Unternehmen seinen IT-Betrieb mit hochgradig automatisierten DevOps-Prozessen.

„Wir betreiben auch eine wachsende Hybrid-Cloud-Umgebung, in der wir Instanzen der Public Cloud und Dienste in Kombination mit unserer geschäftskritischen lokalen IBM Power-Infrastruktur nutzen“, so Rodel. Die Firma nutzt IBM Spectrum® Protect Plus und IBM Spectrum Protect zum Orchestrieren des Datenschutzes für seine lokalen Umgebungen. „Um unser Infrastrukturmanagement und unsere Überwachungsfunktionen weiter zu modernisieren, planen wir, in Zukunft eine Reihe von Scale-out-IBM Power S1022-Servern mit IBM Power10-Prozessoren einzusetzen“, fügt Rodel hinzu.