Um bessere Geschäftsentscheidungen zu treffen, entschied sich Continental Foods für die Implementierung der IBM Planning Analytics-Lösung, die in der IBM Cloud gehostet wird. Mit dieser Technologie optimiert das Unternehmen die Erstellung des Jahresbudgets, die Erstellung von Finanzberichten und die Analyse historischer und prognostizierter Daten.

„Bereits seit einigen Jahren setzt Continental Foods auf die cloudbasierte IBM Analytics-Software, um die finanzielle Leistung des gesamten Unternehmens und der einzelnen Vertriebsbereiche auszuwerten“, sagt Mertens. „Als die neueste Version von IBM Planning Analytics auf den Markt kam, war es für uns sinnvoll, ein Upgrade durchzuführen, um von den leistungsfähigeren Berichtsfunktionen und der größeren Benutzerfreundlichkeit zu profitieren.“

Continental Foods verwendet die Planning Analytics-Software, um die tatsächlichen Verkäufe zu erfassen und sie monatlich mit den Prognosen abzugleichen. In jedem Quartal überprüft das Unternehmen sein Budget und aktualisiert seine Prognose für das Jahr. Anhand der historischen Daten der letzten fünf Jahre kann Continental Foods beurteilen, wie die verschiedenen Geschäftsbereiche im Laufe der Zeit wachsen oder schrumpfen, und erhält so einen konzernweiten Einblick in die Leistung.

Für jede Artikelposition (SKU) und Materialnummer kann das Unternehmen mit der Lösung den Nettoumsatz in jedem Land, in dem es tätig ist, sowie den Bruttoumsatz ermitteln und so die Produkte identifizieren, die an den einzelnen Standorten am besten abschneiden.

„Der Detailgrad, den IBM Planning Analytics bietet, ist sehr beeindruckend“, sagt Mertens. „Wir können in Planning Analytics unsere Umsätze und Bruttomargen für jede SKU berechnen und mit einem Mausklick aussagekräftige Berichte erstellen. So können Führungskräfte schnell auf die umfassenden Informationen zugreifen, die sie benötigen, um effektive strategische Entscheidungen zu treffen.“

Durch die Entscheidung, die in der Cloud gehostete Version der Planning Analytics-Software einzusetzen, profitiert Continental Foods von einer einfachen Fehlerbehebung. Wenn die IT-Mitarbeiter des Unternehmens ein Problem nicht selbständig lösen können, brauchen sie nur ein Ticket einzureichen, und das IBM Helpdesk-Team kümmert sich schnell darum. Mertens fährt fort: „Die Verfügbarkeit der IBM Cloud ist entscheidend, um sicherzustellen, dass wir unsere Budgetierungsprozesse effizient durchführen können. Wenn wir in den letzten Monaten keinen Zugang zu IBM Planning Analytics in der IBM Cloud gehabt hätten, wären die Auswirkungen auf unser Geschäft gravierend gewesen.“