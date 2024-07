CWPW wünschte sich einen digitalen Assistenten für Unternehmen, der die Fragen der Website-Besucher wie ein menschlicher Servicemitarbeiter beantwortet und nicht wie ein typischer regelbasierter Chatbot. Alda Ai, ein dialogorientierter, KI-gestützter digitaler Concierge von INATIGO, erfüllte die Anforderungen perfekt. Alda Ai nutzt die IBM watsonx Assistant-Technologie, um Fragen zu verstehen, die in natürlicher Sprache gestellt werden. Die für Unternehmen geeignete Lösung ist sicher und skalierbar, da sie in der IBM Cloud ausgeführt wird.

„Wir haben unsere Hintergrundrecherche durchgeführt. Wir wussten, dass IBM Watson der führende Anbieter im Bereich der dialogorientierten KI ist“, sagt Elemi. „Wir wussten auch, dass die INATIGO-Lösung für Unternehmen geeignet ist, dass für die Sicherheit gesorgt ist und dass sie den Datenschutz sehr gut berücksichtigt, was für uns als Finanzunternehmen wichtig war.“

Durch den Einsatz von Alda Ai von INATIGO erhielt CWPW eine schlüsselfertige Lösung mit allen eingebetteten Sicherheits-, Datenschutz- und Skalierbarkeitsfunktionen, die IBM watsonx Assistant und IBM Cloud bereitstellen. Entscheidend ist, dass Alda Ai dank der umfangreichen Erfahrung von INATIGO sowohl im Finanz- als auch im Technologiesektor den Kundenservice der Finanzbranche beherrscht und entsprechendes Wissen für diesen Sektor mitbringt.

„Es war sehr wichtig, dass wir, wenn wir mit dieser Art von Technologie in unserem Unternehmen einen Präzedenzfall schaffen wollten, sicher sein konnten, dass dies eine der besten KI-Assistenten der Branche sein würde“, so Ashlea. „Denn unserer Erfahrung nach sind andere Assistenten einfach nicht sehr gut.“

Durch den Einsatz der INATIGO-Lösung, die auf der IBM Watson-Technologie basiert, entwickelte CWPW einen effizienten Weg, um mit so vielen Menschen wie möglich in Kontakt zu treten, sobald sie die Website des Unternehmens besuchen. Der digitale Assistent war der erste seiner Art in der Vermögensverwaltungsbranche, der detaillierte Antworten auf Fragen zu den Produkten und Services des Unternehmens geben, die Nutzer auf die richtigen Seiten führen und ihnen vorschlagen konnte, sich für ein Webinar oder einen persönlichen Beratungstermin anzumelden.

„Wir wollten, dass diese Erfahrung so ist, als ob jemand in unsere Geschäftsräume kommt und die Möglichkeit hat, mit uns zu sprechen“, sagt Elemi. Bei einem persönlichen Besuch kann ein potenzieller Kunde mehr über die Firma und ihre Werte erfahren. „Diese Touren sind in der Regel interaktiv. Es geht nicht nur darum, jemanden durch das Büro zu führen. Potenzielle Kunden können ihre Fragen stellen und sagen, was ihnen wichtig ist, warum es wichtig ist und so weiter. Und das ist wirklich in den Assistenten eingeflossen, was schwierig zu realisieren ist.“

INATIGO implementierte die Lösung in nur drei Wochen. Das Unternehmen bot den Alda Ai-Assistenten als Service für CWPW an. INATIGO sorgt für einen kontinuierlichen Mehrwert, indem das Unternehmen die Inhalte ständig aktualisiert und den Assistenten fortlaufend schult. Außerdem erhält CWPW Zugriff auf Leistungsberichte. Alda Ai ist auch als interaktiver Sprachassistent (IVR) erhältlich.

Obwohl INATIGO erst seit weniger als zwei Jahren mit IBM zusammenarbeitet, wurde das Unternehmen schnell in das prestigeträchtige With Watson-Programm aufgenommen. Aufgrund seiner bereits ausgereiften und einsatzfähigen Lösungen wie Alda Ai hat sich das Unternehmen in nur 12 Monaten vom Starter-Programm in das Embedded Solution Agreement (ESA)-Programm katapultiert.