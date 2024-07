Um die Leistung von Transaktionen und der Berichterstellung zu verbessern, entschied sich Colgate-Palmolive Pakistan für ein Upgrade seiner SAP-ERP-Anwendung mit SAP Enhancement Package 8 (SAP EHP), um die Vorteile der SAP HANA-Datenbank zu nutzen. Die Kombination sollte die nötige Kapazität zur Bewältigung von aktuellen und zukünftigen Workloads liefern und eine Plattform für funktionale Erweiterungen wie erweiterte Analysen, mobiles Arbeiten und mehr bieten.

Aufgrund seiner langjährigen Erfahrung mit SAP-Lösungen auf der IBM Power Systems-Plattform und der Verwendung von IBM POWER7®-Prozessoren war es naheliegend, dass Colgate-Palmolive Pakistan IBM POWER8®-Prozessor-basierte Server näher unter die Lupe nahm, die für die Zusammenarbeit mit SAP HANA zertifiziert sind. Das Hauptziel bestand darin, eine Plattform bereitzustellen, die eine erhebliche Zunahme der Workloads mit möglichst wenig Unterbrechungen unterstützt und sowohl hohe Systemauslastungen am Monatsende als auch den normalen Geschäftsbetrieb bewältigen kann.

Die Prozesse von Colgate-Palmolive Pakistan erforderten einen gründlichen Beschaffungsprozess bei der Wahl der Infrastrukturplattform. Mit Hilfe seines Beschaffungspartners Selling Business Systems (SBS) fiel die Wahl auf IBM Power Systems-Server als geeignete strategische Plattform für die geschäftskritischen SAP-ERP-Anwendungen des Unternehmens. Dabei wurden ein IBM Power Systems E850-Server, ein IBM Power Systems S824L-Server und ein IBM Power Systems S822L-Server implementiert. SAP ERP, SAP HANA und die SAP Business Warehouse-Software werden auf SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications auf dem IBM Power Systems E850-Server ausgeführt. Backup-, Test-, Entwicklungs- und Qualitätssicherungsinstanzen werden auf den IBM Power Systems S824L- und S822L-Servern ausgeführt, die auch Business Intelligence- und Analyseaufgaben übernehmen, die zuvor auf unabhängigen Systemen ausgeführt wurden.

Ahmed Rehmani erklärt dazu: „Colgate-Palmolive Pakistan entschied sich aufgrund einer Kombination aus mehreren Faktoren für IBM Power Systems: Dazu gehörten der wettbewerbsfähige Preis, der überragende Mehrwert, die Systemleistung, die Zuverlässigkeit und der Support. Als Unternehmen, das 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr in Betrieb ist, können wir uns nicht einmal einen kurzen Ausfall leisten, denn sonst könnten unsere Fabriken zum Stillstand kommen. Wir brauchen rund um die Uhr intensive, fachkundige Unterstützung. Während sich viele internationale Unternehmen bei der Unterstützung ihrer Kunden in Pakistan auf Geschäftspartner verlassen, bietet IBM einen eigenen 24/7-Support an, was ein echtes Differenzierungsmerkmal ist.

„Außerdem betreiben wir unsere Systeme seit 12 Jahren mit IBM Servern und hatten in dieser Zeit noch nie Ausfallzeiten. So konnten wir IBM Produkte immer über ihre gesamte Lebensdauer hinweg ohne Ausfallzeiten nutzen. Die Gesamtbetriebskosten für solche Systeme sind also sehr angemessen.“

„Dank des Teams von IBM Pakistan verlief die Migration termingerecht und es gab kaum Ausfallzeiten. Wir hatten ein Zeitfenster von 15 bis 20 Stunden für die Installation der neuen Hardware vereinbart, aber IBM benötigte nur 10 Stunden für die Einrichtung, und wir konnten die Anwendungs- und Datenbankmigration früher als geplant abschließen.“