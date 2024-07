Clearscope

Wenn Sie mehr über die in diesem Artikel vorgestellten IBM Lösungen erfahren möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren IBM Ansprechpartner oder IBM Business Partner oder besuchen Sie die folgenden Websites:



With Watson

Das With Watson Programm ist eine globale Kundenerfolgsinitiative, die Ihnen dabei helfen kann, Ihre KI-Vision durch exklusiven Zugang zu Watson-Experten und Schulungen zu beschleunigen. Erfahren Sie, wie Sie Ihre Produkte und Anwendungen mit Watson verbessern und gleichzeitig die Stärke Ihrer Marke steigern können. Steigern Sie die Produktivität mit Watson AI