Mit der auf SAP HANA basierenden SAP Business Suite, die auf IBM Power Systems-Servern ausgeführt wird, kann Clarks schnell neue digitale Kanäle und Services einführen und so mehr Verbraucher auf der ganzen Welt erreichen.

Mindaugas Liegus, IT Service Specialist – SAP BASIS bei Clarks, erklärt: „Durch den Wechsel zu einer neuen Generation von Hochleistungsservern von IBM Power Systems und IBM FlashSystem-Speicher haben wir unsere verfügbaren Rechenressourcen um 50 Prozent erhöht, ohne dass die Kosten gestiegen sind.“

Er fährt fort: „Dieser zusätzliche Spielraum ist absolut notwendig, um neue Services zu entwickeln, zu testen und in der Produktion bereitzustellen. Noch besser ist, dass unsere Private-Cloud-Umgebung es uns ermöglicht, die erforderlichen Rechen-, Speicher- und Netzwerkressourcen innerhalb von Minuten bereitzustellen. Dank dieser Effizienz können wir jetzt Services wie B2B-Integrationen mit neuen Vertriebspartnern in nur einem Werktag bereitstellen, also bis zu 90 Prozent schneller als zuvor. Die Möglichkeit, innerhalb dieser engen Zeitvorgabe zu liefern, kann den Unterschied zwischen dem Gewinn eines Großauftrags und dem Verlust einer Verkaufschance ausmachen, und wir sind sehr zufrieden mit der gewonnenen Flexibilität.“

Schnellere Bereitstellung von innovativen Services

Clarks nutzt die erhöhte Flexibilität bereits, um die Umsetzung wichtiger Innovationsprojekte zu beschleunigen. „In den letzten zwei Jahren haben wir das Unternehmen bei der Einführung einer automatisierten Finanzplanungslösung für Waren unterstützt, die eine erhebliche Verbesserung unserer betrieblichen Effizienz verspricht“, erklärt John Caswell.

„In der Endphase des Projekts benötigte das Unternehmen verschiedene Testumgebungen, einige mit Live-Produktionsdaten und andere mit statischen Daten. Früher wäre die Bereitstellung dieser Umgebungen nach ihren Spezifikationen ein großes Projekt gewesen, das Wochen in Anspruch genommen hätte. Aber dank der neuen Private-Cloud-Plattform konnten wir die Umgebungen in weniger als einem Tag einrichten und in Betrieb nehmen. Heute wissen wir, dass wir über die Plattform, die Software und die Mitarbeiter verfügen, um schnell auf Anfragen für Innovationsprojekte zu reagieren – und damit den Wert, den wir dem Unternehmen bieten, zu steigern.“

Dem Wettbewerb immer einen Schritt voraus

Dank der IBM Power Systems-Server konnte Clarks die Leistung der SAP-Anwendungen für Endbenutzer verdoppeln, was schnellere und fundiertere Entscheidungen ermöglicht. Und durch den Zugriff auf elastische Burst-Out-Kapazitäten hat das Unternehmen die Flexibilität, Nicht-Produktions-Workloads in die Public Cloud zu verlagern, wenn sich die Anforderungen des Unternehmens ändern.

„Clarks durchläuft derzeit eine geschäftliche Transformation, die darauf abzielt, neue Märkte und neue Kunden zu erreichen“, kommentiert Zoe Jones. „Mit unseren SAP-Lösungen, die auf einer schnellen und leistungsstarken Private-Cloud-Plattform ausgeführt werden, sind wir in einer starken Position, um zusätzliche Services zu entwickeln, unsere Daten in neue Anwendungen zu integrieren und letztlich unsere Produkte schneller auf den Markt zu bringen.“

John Caswell erklärt abschließend: „Um in einem Omnichannel-Markt erfolgreich zu sein, müssen wir die Vorlieben unserer Kunden verstehen und ihnen ein nahtloses Einkaufserlebnis bieten. Eine flexible, kosteneffiziente und leistungsstarke IT-Infrastruktur bildet die Grundlage für all diese Anforderungen. Durch die Bereitstellung der auf SAP Hana basierenden SAP Business Suite in einer leistungsstarken Private Cloud stärken wir unsere Wettbewerbsfähigkeit auf dem globalen Einzelhandelsmarkt.“