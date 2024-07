Die Stadt Helsinki verbessert die Art und Weise, wie verschiedene Sprachen in ihren Chatbots für die Kundenbetreuung unterstützt werden. IBM Client Engineering und die Stadt Helsinki erstellten gemeinsam einen Proof of Value (POV), um zu zeigen, wie IBM watsonx.ai die Kundenbetreuung mit fortschrittlichen Sprachübersetzungs- und Zusammenfassungsfunktionen verbessern kann. Bei dem POV kamen die Kompetenzen von IBM® Consulting und IBM Client Engineering zum Einsatz.

Zunächst zeigte der POV, dass IBM watsonx.ai in der Lage ist, Fragen in einer anderen Sprache ins Finnische zu übersetzen, der Basissprache des Chatbots, um die Absichtserkennung zu verbessern. Die ausgegebenen Antworten werden vorformuliert und geprüft, um Fehler zu vermeiden. Die derzeitige Kundenbetreuungslösung der Stadt Helsinki unterstützt drei Sprachen (Finnisch, Englisch und Schwedisch), und watsonx.ai wurde in einem Pilotprojekt getestet, um das am besten geeignete große Sprachmodell (Large Language Model, LLM) für die Übersetzung auszuwählen. Die Stadt Helsinki hat die Messlatte für die Übersetzung sehr hoch gelegt. Doch watsonx.ai konnte bei dieser kritischen Aufgabe mit dem derzeit verwendeten System mithalten.

IBM Client Engineering und IBM Consulting organisierten eine Reihe von Innovationsworkshops mit dem Team der Stadt Helsinki. Dabei entwickelte man den POV-Ansatz, befasste sich mit den Herausforderungen und kam zu dem Schluss, dass watsonx.ai die neue Übersetzungslösung für die Stadt Helsinki sein könnte. Diese Zusammenarbeit zeigte, wie die Lösung weiterentwickelt und in die Infrastruktur der Stadt integriert werden kann, um die Bürger von Helsinki besser zu betreuen.