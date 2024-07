Mit Unterstützung des IBM Business Partners Comtrade hat die Stadt Belgrad eine Analyse von KI- und Datenmanagementsystemen durchgeführt. Daher entschied sich die Stadt für die Lösung IBM Cloud Pak for Integration, die es ihr ermöglicht, Daten aus verschiedenen Quellen zu sammeln und in Echtzeit zu erfassen, zu verteilen und zu verarbeiten. Die Stadt wählte außerdem Apache Kafka, um eine Verbindung zu Daten-Feeds herzustellen und es Menschen und Systemen zu ermöglichen, in Echtzeit auf Ereignisse zu reagieren.

„Mit Hilfe von IBM Business Partner Comtrade und Apache Kafka hat die Stadt die Lösung für ihre Anforderungen gefunden“, so Djukanovic.

Das Comtrade-Team hat speziell für die Stadt ein System entworfen, das aus zwei Subsystemen besteht. Das erste ist ein Subsystem für Streifenwagen, das aus Kamerasoftware und Workstations besteht. Das zweite ist ein Subsystem, das im Rechenzentrum des Innenministeriums installiert ist und unter anderem die Datenspeicherung und -verarbeitung übernimmt. Die beiden Systeme kommunizieren über eine Internetverbindung.

Comtrade baute das erste Teilsystem, die mobilen Workstations, indem es moderne Hardware mit den fortschrittlichsten Elementen der KI kombinierte. Die Workstations stellen eine Verbindung zu den am Streifenwagen montierten Kameras her und verfügen über eine Scansoftware, einen Tablet-PC, einen mobilen Router für die Internetverbindung und ein Autoradioterminal. Die Workstations können Daten lokal speichern und die Daten zur Speicherung oder Weiterverarbeitung über eine Internetverbindung an das Rechenzentrum senden.

Das zweite Subsystem wird im Rechenzentrum der Polizeiverwaltung installiert und dient der Datenspeicherung, -verarbeitung und -kommunikation. Das Subsystem verwendet Container in Red Hat® OpenShift® für Speicher, Apache Kafka für Verarbeitung und Kommunikation sowie das IBM® DataPower® Gateway für mobile, Web-, API- und Cloud-Workloads.