Die Zusammenarbeit von Citi mit IBM hat die Auditprozesse der Citi erheblich verbessert. Die neue KI-Plattform automatisiert die Dokumentenanalyse, weist auf Anomalien hin und verschafft den Prüfern datengestützte Erkenntnisse, wodurch die Workload reduziert und die Prüfungsqualität verbessert wird. Die ersten Anwendungsfälle, die KI-basierte Kontrollbewertung und NLP-gestützte Dokumentenanalyse umfassen, haben Hunderttausende von Stunden eingespart und neue Möglichkeiten für Innovation geschaffen. Citi betreibt jetzt einen dedizierten KI-Innovationsraum, der in Zusammenarbeit mit IBM entwickelt wurde, um die laufenden Fortschritte in den Bereichen Automatisierung, Datenintegrität und Management der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu fördern. Diese Transformation positioniert die interne Audit-Funktion von Citi als führendes Branchenmodell für intelligentes Risikomanagement.