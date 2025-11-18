IBM hilft Citi, die interne Prüfung mithilfe von KI, NLP und maschinellem Lernen neu zu definieren
Citi, eines der weltweit größten Finanzinstitute, wollte die Art und Weise, wie seine 2.500 Prüfer Dokumentation und Bewertungen durchführen, revolutionieren. Obwohl sie in großem Maßstab arbeiteten, stützte sich die interne Audit-Funktion auf manuelle Prozesse, die die Effizienz und die Erkenntnis des Teams einschränkten. Der Leiter der Innovation für internes Audit erkannte die Möglichkeit, mit Hilfe von KI, Verarbeitung natürlicher Sprache und Analyse ein Audit der Zukunft zu erstellen. Das Ziel war, umfangreiche Daten in Erkenntnisse umzuwandeln, die Kontrolltests zu verbessern und die Anomalie-Erkennung zu verbessern, und das alles bei gleichzeitiger Erfüllung strenger gesetzlicher Anforderungen und Transparenz gegenüber globalen Stakeholdern.
Wirtschaftsprüfer mit KI-Tools
KI-gestützte Anwendungsfall wurde eingeführt
Citi hat sich mit IBM zusammengetan, um eine einheitliche, KI-gestützte Audit-Plattform zu entwerfen, aufzubauen und zu implementieren. Nach einem Design-Thinking-Workshop mit IBM-Experten und Citi-Bankern entschied sich Citi für drei IBM-Lösungen: IBM Watson Discovery, IBM Cloud Pak for Data und IBM OpenPages. Diese Lösungen führten fortschrittliche Analysen, KI, maschinelles Lernen und NLP in jede Phase des Audit-Lebenszyklus ein. Die Data Science- und KI-Elite-Lab-Teams von IBM identifizierten hochwertige Anwendungsfall, während das IBM Experte-Labs-Team die Integration der Lösungen mit den IT-Systemen von Citi optimierte. Zusammen haben sie manuelle Prozesse eliminiert, die Datenqualität verbessert und eine skalierbare Grundlage für kontinuierliche Innovation im Auditing geschaffen.
Die Zusammenarbeit von Citi mit IBM hat die Auditprozesse der Citi erheblich verbessert. Die neue KI-Plattform automatisiert die Dokumentenanalyse, weist auf Anomalien hin und verschafft den Prüfern datengestützte Erkenntnisse, wodurch die Workload reduziert und die Prüfungsqualität verbessert wird. Die ersten Anwendungsfälle, die KI-basierte Kontrollbewertung und NLP-gestützte Dokumentenanalyse umfassen, haben Hunderttausende von Stunden eingespart und neue Möglichkeiten für Innovation geschaffen. Citi betreibt jetzt einen dedizierten KI-Innovationsraum, der in Zusammenarbeit mit IBM entwickelt wurde, um die laufenden Fortschritte in den Bereichen Automatisierung, Datenintegrität und Management der Einhaltung gesetzlicher Vorschriften zu fördern. Diese Transformation positioniert die interne Audit-Funktion von Citi als führendes Branchenmodell für intelligentes Risikomanagement.
Citi ist eine führende Bank mit Niederlassungen in mehr als 160 Ländern und Gerichtsbarkeiten und fast 200 Millionen Kundenkonten. Sie bieten Verbrauchern, Unternehmen, Regierungen und Institutionen eine breite Palette von Finanzprodukten und -dienstleistungen wie Privatkundenbanking, Kredit- und Anlagelösungen.
Daten- und KI-Lösungen von IBM unterstützen Unternehmen bei der Modernisierung des Risiko- und Compliance-Managements, indem sie KI, Analyse und Automatisierung vereinen. Mit OpenPages können Unternehmen umsetzbare Erkenntnisse gewinnen, die Transparenz der Daten verbessern und die Entscheidungsfindung in ihren Audit- und Governance-Funktionen verbessern.
