Die Optimierung der Ressourcenzuordnung in einer mandantenfähigen OpenShift-Umgebung war eine komplexe Herausforderung, aber nach der Implementierung von Turbonomic war die weitere Vorgehensweise für das Team klar. „Wir mussten weder unsere Plattform noch unsere Arbeitsweise ändern, um Turbonomic zu implementieren. Nach der Installation standen praktisch sofort verwertbare Daten zur Verfügung“, erklärt Ryan DeJana, STSM, Hybrid Cloud Architect bei IBM. Innerhalb weniger Stunden hatte das Team einen ganzheitlichen Überblick über die Kapazitätszuordnung in mehreren OpenShift-Clustern und konnte so nachvollziehen, was optimiert werden musste. Der nächste Schritt bestand darin, automatisierte Ressourcenaktionen zu untersuchen. Doch erst einmal musste Lyteson das Team davon überzeugen, dass Automatisierung der richtige Ansatz ist.

„Selbst ich musste erst davon überzeugt werden, die Automatisierung auszuprobieren. Als Entwickler kann dieser erste Schritt, die Kontrolle über die Ressourcen auf eine Softwareplattform zu übertragen, ein wenig beängstigend sein“, gibt DeJana zu. Die Full-Stack-Visualisierung von Turbonomic, d. h. die Möglichkeit, die gesamte Umgebung von der Anwendungsschicht bis hinunter zur Infrastruktur zu sehen, war ein entscheidender Punkt, um diese Bedenken zu zerstreuen und fortzufahren.

Lyteson konnte das Team davon überzeugen, die Automatisierung auszuprobieren und sich selbst ein Bild davon zu machen, dass Turbonomic die geeigneten Maßnahmen ergreift, um die Umgebung richtig zu dimensionieren. Das Team begann mit der Migration seiner Nicht-Produktions- und Entwicklungscluster. „Innerhalb weniger Tage war dem Team klar, dass die KI-gestützte Automatisierung von Turbonomic zu einer leistungsfähigeren und effizienteren Umgebung beiträgt“, bemerkt DeJana.



Heute nutzt das Team Echtzeit-Anwendungsdaten von Turbonomic, um die Ressourcenzuordnung für 88 % der Nicht-Produktionsanwendungen und 42 % der Produktionsanwendungen automatisch richtig zu bestimmen. „Turbonomic hat uns in puncto Zeit und Innovationszyklen geholfen. Wir verlangen von unserem Team nicht nur, dass es neue Geschäftsfunktionen schneller entwickelt und bereitstellt, sondern auch, dass es weiß, wie viele Ressourcen tatsächlich benötigt werden“, erklärt DeJana. „Mit Turbonomic können wir die benötigten Ressourcen durch Automatisierung richtig bemessen. Unsere Entwickler müssen nicht mehr selbst zusehen und verstehen, wie sie diese Ressourcenänderungen manuell vornehmen können. Wir beseitigen eine Hürde in ihrem Leben, sodass sie sich darauf konzentrieren können, einen geschäftlichen Mehrwert zu schaffen.“