Die erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen IBM Consulting und dem Kunden führte zur Genehmigung eines Proof of Concept (POC) zur Entwicklung eines cloudbasierten Portals für CA-MMIS. Der Erfolg des POC stärkte das Vertrauen in die Cloud-Technologie und bewies, dass die kollaborative Methode zwischen DHCS und IBM, gemeinsam ein IT-System zu entwickeln, möglich und für alle von Vorteil war. Die Teams von IBM und DHCS sorgten dafür, dass das Portal benutzerorientiert und effizient war. Darüber hinaus stellten die Teams von DHCS und IBM die herkömmlichen Geschäftspraktiken in Frage, damit ineffiziente Geschäftsprozesse nicht in moderne Technologielösungen übernommen werden. Beispiele hierfür sind die Umstellung von papierbasierten Geschäftsprozessen auf vollständig elektronische Prozesse und die Aufgabe von Geschäftsprozessen mit geringem bis keinem Wert. Geschäftsprozesse, die früher Wochen und Monate dauerten und einen erheblichen personellen Aufwand erforderten, dauern jetzt nur noch Minuten und erfordern nur noch minimale oder gar keine menschliche Interaktion. Es wurden strenge Sicherheitsmaßnahmen eingeführt, um die HIPAA-Compliance-Standards zu erfüllen. Das Portal demonstrierte die Vorteile der Cloud-Technologie, wie z. B. eine schnellere Markteinführung und eine effiziente Bereitstellung, und zeigte auch, dass IBM innovative und transformative Arbeit leisten konnte, was den Kunden dazu inspirierte, die Migration seiner gesamten CA-MMIS-Anwendungssuite in die Cloud in Betracht zu ziehen.

Einige der Erfolge der CA-MMIS-Hybrid-Cloud-Journey:

96,7 % Medi-Cal-Benutzervolumen in der Cloud

60 % des täglichen Geschäftstransaktionsvolumens in der Cloud

76 % der Altlast-EOS/EOL-Anwendungen wurden in die Cloud migriert

30 % niedrigere Bereitstellungskosten ab Beginn der Cloud-Journey

5 neue Programme, die Hybrid Cloud nutzen

Mindestens 2 Funktionen werden durchschnittlich pro Woche bereitgestellt

Über 3.100 Unternehmen haben papierlose Prozesse eingeführt

Zahlreiche Geschäftsprozesse wurden neu gestaltet und durch automatisierte Workflows umgesetzt

Auch IBM Consulting erkannte das Potenzial der Cloud-Technologie zur Verbesserung von Betriebsabläufen und Effizienz. Aus diesem Grund haben die Teams für Entwicklung, Wartung, Betrieb und Infrastruktur gemeinsam mit dem Kundenteam eine Roadmap für die Migration zu einer sichereren, mandantenfähigen IBM Z® Cloud entwickelt. Mit RedHat® OpenShift® on AWS (ROSA) löste das Team, das mit einem Machbarkeitsnachweis begann, einen umfassenderen Wandel aus. Dies führte zur Migration von mehr als 30 Funktionen von Altsystemen auf die AWS-Cloud-Plattform, wobei die verbleibenden funktionalen Apps für die Migration geplant sind.

Die für das Anbieterportal entwickelten Funktionen, wie z. B. Single Sign-on und Anwendungen zur gemeinsamen Kosten, wurden erfolgreich bereitgestellt und allen aktiven Anbietereinrichtungen zur Verfügung gestellt. Die Initiative hat über 30.000 Anbieter eingebunden und den Anbieter- und Einreicher-Communitys zu schnelleren Bearbeitungszeiten verholfen, z. B. durch das Zurücksetzen von PINs in Echtzeit, anstatt 30 Tage dafür zu benötigen. Die Initiative brachte auch neue Möglichkeiten für die Benutzerverwaltung der CA-MMIS-Organisation, die elektronische Migration von Papierunterlagen und skalierbare Frameworks, und das alles auf einem hochverfügbaren und leistungsfähigen System.

Die erfolgreiche Partnerschaft zwischen IBM Consulting und dem Kunden hat nicht nur das angepasste CA-MMIS-Altsystem transformiert und es mit der neuesten Technologie und dem neuesten Framework erweitert, sondern auch einen neuen Standard für Innovation und Zusammenarbeit in der Branche gesetzt. Durch die Nutzung der AWS-Cloud-Technologie und einen nutzerorientierten Ansatz hat das Projekt einen erheblichen Mehrwert geschaffen und den Weg für zukünftige Initiativen zur digitalen Transformation im Rahmen des CA-MMIS-Programms geebnet.

Durch die Modernisierung des CA-MMIS-Systems und die Verbesserung des Anbieterportals wirkt sich dieses Projekt direkt auf das Leben und den Alltag der Bürger Kaliforniens aus. Der Zugang zu einer hochwertigen Gesundheitsversorgung ist ein Grundrecht für alle, und das Medi-Cal-Programm spielt eine entscheidende Rolle dabei, sicherzustellen, dass Millionen von einkommensschwachen und schutzbedürftigen Personen die Versorgung erhalten, die sie benötigen. Eine optimierte Bearbeitung von Leistungsansprüchen und ein geringerer Verwaltungsaufwand für Anbieter führen zu einem schnelleren und effizienteren Zugang zu medizinischer Versorgung. Darüber hinaus schützen eine verbesserte Datensicherheit und ein besserer Datenschutz die sensiblen Informationen der Medi-Cal-Leistungsempfänger, während eine verbesserte Kommunikation und Zusammenarbeit zwischen den Anbietern und dem Staat eine bessere Koordination der Versorgung ermöglicht und letztlich zu besseren Gesundheitsergebnissen für die Leistungsempfänger führt.