Eine neue Fundraising-Lösung in einer datengesteuerten Welt BWF ist seit 1983 ein Vorreiter im Fundraising-Data-Science-Sektor für gemeinnützige Organisationen und wollte die Leistungsfähigkeit der KI nutzen, um seinen bestehenden Kundenstamm zu schützen und zu vergrößern. Potenzielle Bedrohungen durch neue Marktakteure, die mit KI-basierten Fundraising-Taktiken werben, ohne jedoch über jahrelange Erfahrung und Expertise in der Branche zu verfügen, sind eine berechtigte Sorge. BWF musste zügig handeln und einen Partner finden, der schnell und flink agieren konnte, aber auch als Marke bekannt war, um das Vertrauen des Kundenstamms zu gewinnen. Um diese Kunden bestmöglich zu unterstützen, suchte BWF nach einer Lösung, die in der Lage ist, Daten mithilfe von hochentwickelten KI-Modellen und -Algorithmen zu validieren, aufzubereiten und zu verarbeiten und die Ergebnisse schnell, sicher, fortschrittlich und interaktiv bereitzustellen. Das Unternehmen benötigte eine Lösung, die über einfache Modelle des maschinellen Lernens, die generisches philanthropisches Verhalten generieren, hinausgeht. Man brauchte vielmehr eine KI-gesteuerte und automatisierte Lösung, die auf die spezifischen Bedürfnisse jeder Organisation innerhalb der 500 Mrd. USD schweren Non-Profit-Branche zugeschnitten ist.

30 % Reduzierung der Ressourceninvestitionen 1,5 Mio. US-Dollar Neue Investitionen durch Spenden

Diese spannende KI-Lösung ist das neueste Projekt unserer Firma zur Einhaltung unseres Versprechens, die Branche und jeden einzelnen Kunden besser zu machen, als sie es je für möglich gehalten haben. Josh Birkholz Chief Executive Officer BWF

Verbessertes KI-gestütztes Fundraising mit IBM watsonx Vertrauenswürdige Partner sind entscheidend für den Erfolg. Daher beauftragte BWF IBM® Client Engineering und den IBM Business Partner Converge Technology Solutions Corp. mit der Entwicklung einer KI-Lösung, die den gemeinnützigen Organisationen bessere Erkenntnisse bereitstellen sollte. Während dieses Prozesses nutzte BWF die Technologie von IBM watsonx Assistant in Verbindung mit dem KI-Studio von IBM watsonx.ai. Ziel war es, eine adaptive KI-Modellierung zu ermöglichen, die schnell und präzise Prognose- und Simulationsinformationen mit Dashboards für die Untersuchung von Szenarien in Echtzeit liefert. Wofür früher mehrere Schritte, Teams und Tools erforderlich waren, benötigt das Data-Science-Team von BWF jetzt viel weniger Zeit und alles wird über eine einzige Plattform koordiniert. Die Automatisierung und Effizienzverbesserungen werden BWF dabei helfen, seinen Kunden bei der Planung, Verwaltung und Durchführung von Kampagnen einfach aufzurufende Erkenntnisse bereitzustellen.

Die watsonx-Lösung hat einem Kunden geholfen, seine Investitionen in die Entwicklung von Basisprogrammen um 30 % zu senken. Außerdem konnte derselbe Kunde drei neue Interessenten identifizieren und 1,5 Mio. USD an Spendengeldern sichern, was die Investitionen in das KI-Tool bei Weitem übertraf. Alex Oftelie Senior Vice President BWF

Umsetzbare Erkenntnisse sorgen für einen höheren ROI Mit IBM watsonx können die Kunden von BWF aus dem gemeinnützigen Sektor nun Echtzeitdaten verwenden, um besser zu bestimmen, worauf sie ihre Fundraising-Bemühungen konzentrieren und wie sie ihre Ressourcen am besten nutzen sollten. Damit gelingt es ihnen, die besten potenziellen Spender zu ermitteln und optimale Methoden zu finden, um diese zum Spenden zu bewegen. Infolgedessen haben BWF-Kunden ein quantifizierbares Spendenwachstum bei gleichzeitiger Senkung der Betriebskosten verzeichnet, was zu einem höheren ROI führt, ihnen ein größeres Vertrauen in ihre Strategien gibt und ihnen letztlich hilft, ihre Effektivität zu steigern – und das alles, während sie sich auf ihre wesentliche Mission konzentrieren können.

Über BWF BWF (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist ein missions- und gewinnorientiertes Unternehmen, das sich an Organisationen aus dem gemeinnützigen Sektor richtet. Das Unternehmen verfügt über ein umfangreiches Lösungsportfolio, das alle strategischen, technischen und funktionalen Anforderungen gemeinnütziger Organisationen abdeckt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, gemeinnützige Organisationen dabei zu unterstützen, etwas zu bewirken und neue Möglichkeiten auszuloten. Die strukturierten und dennoch flexiblen Services in den Kernbereichen Kampagnen- und Fundraising-Strategie, Betrieb und Technologie, Fundraising-Marketing und -Engagement sowie unternehmensstrategische Planung ermöglichen es BWF, seine Mission zu erfüllen. Zu den Kunden des Unternehmens gehören Universitäten, Gesundheitssysteme, Kunst- und Kultureinrichtungen, religiöse Organisationen sowie Nichtregierungsorganisationen in ganz Nordamerika, Europa, Afrika, Australien und dem pazifischen Raum. Als wirklich umfassender Lösungsanbieter verfügt BWF über ein Team von Beratern mit umfassendem Hintergrund und Erfahrung in allen Aspekten der Philanthropie.