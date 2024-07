Nach der anfänglichen Entwurfsphase arbeitete das IBM iX®-Team weiterhin eng mit BSH zusammen, um alle Details zu implementieren, und begleitete sogar einen Kundendiensttechniker von BSH bei mindestens einem Auftrag.

Die Projektabwicklung wurde in dreiwöchige Sprints unterteilt. Nach jedem Sprint wurden die Ergebnisse präsentiert und mit den Managern und Kundendienstmitarbeitern von BSH besprochen, um sicherzustellen, dass die iPad-Apps weiterhin den Geschäfts- und Benutzeranforderungen entsprachen. Während des gesamten Projekts kombinierte IBM lokale Teams in Deutschland mit Nearshore-Teams in Rumänien und Offshore-Entwicklern in Indien, um eine kosteneffiziente und reibungslose Implementierung zu gewährleisten.

Martina Krenn kommentiert das so: „Wir können deutlich sehen, dass die iPad-Apps das Wissen unserer Außendienstmitarbeiter in noch nie dagewesener Weise bündeln. Die kurzen Zykluszeiten und das ständige Feedback haben wirklich geholfen, das Projekt auf Kurs zu halten und die Funktionen bereitzustellen, die unsere Kundendienstteams für ihre Routineaufgaben tatsächlich benötigen.“

„Damit dieses Projekt ein Erfolg wurde, mussten wir auch dafür sorgen, dass sich unsere internen IT-Teams an die Nutzung mobiler Apps gewöhnen. Dazu hat IBM unsere internen Softwareentwicklungsteams beraten, um uns bei der Integration der iPad-Apps in unsere bestehenden Geschäftsanwendungen zu helfen. Gemeinsam mit IBM haben wir zukunftssichere, flexible APIs entwickelt, um die iPad-Apps mit unseren bestehenden Datenquellen und internen Systemen zu verbinden.“