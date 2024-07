Sechs Billionen Dollar pro Tag. Der führende Marktanteil im US-amerikanischen Aktienhandels- und Proxy-Geschäft. Das sind die Herausforderungen für Broadridge Financial Solutions. Genauigkeit und Zuverlässigkeit sind kein Luxus – sie sind Notwendigkeiten. Selbst der kleinste Fehler in den täglichen Abläufen könnte nicht nur den Ruf des Unternehmens gefährden, sondern auch die Stabilität der Wall Street selbst. Broadridge ist ein Fintech-Held im Herzen der Finanzdienstleistungsbranche, ein Unternehmen, das auf unauffällige Weise den täglichen Handel auf den globalen Finanzmärkten ermöglicht. „Die Finanzbranche läuft durch uns“, sagt Mark Schlesinger, Chief Information Officer (CIO) von Broadridge. „Wir helfen Unternehmen, ihr Geschäft zu transformieren, indem wir die Kundenbindung verbessern, die Effizienz optimieren, Risiken steuern und Wachstum generieren.“ Um von der steigenden Nachfrage nach technologiebasierten Lösungen in der Branche zu profitieren, wollten Schlesinger und sein Team ihre bestehende Infrastruktur auslagern, die internen Kosten senken und die Geschwindigkeit und Skalierbarkeit erhöhen. Dafür benötigte Broadridge einen Partner, dem es bei jedem Schritt vertrauen konnte. „Wir waren uns letztendlich einig, dass IBM die richtige Lösung für Broadridge ist“, sagt Schlesinger, „sowohl von der Marktposition her, als auch von der Positionierung im Finanzdienstleistungsbereich und der Fähigkeit zur Lieferung.“ Erkunden Sie die Zukunft der Finanzdienstleistungen

Schnellere Verarbeitung Schnellere Verarbeitungsgeschwindigkeit kritischer Systeme um 20–30 Prozent Schnellere Datenmigration Zeit bis zur vollständigen Datenmigration: 7 Wochenenden

Wir konnten das an sieben Wochenenden erledigen, obwohl es neun Monate bis zu einem Jahr hätte dauern können. Scott Anderson Vice President of IT Broadridge Financial Solutions

Ein Team von IBM Consulting stürzte sich kopfüber in die Arbeit mit Broadridge, um einen aggressiven Projektplan zu entwickeln, ohne eine Unterbrechung des Geschäftsbetriebs zu riskieren. „Wir sind fast wie Geschwister“, sagt Loyd Simpson, IBM Global Project Executive. „Es gibt ein Push-and-Pull-Prinzip, bei dem man zusammenarbeitet, um das beste Ergebnis für seine Kunden zu erzielen.“ Diese harte Arbeit führte zu einer innovativen Lösung: eine private Cloud-Umgebung mit der Verarbeitungsleistung, um auch die anspruchsvollsten Handelstage zu bewältigen, und der Kapazität, um einen wachsenden Kundenstamm zu bedienen. Eine totale Transformation. „Es war eine echte Veränderung für uns“, sagt Scott Anderson, Vice President of IT bei Broadridge, „dass wir im Grunde genommen von unseren eigenen Anlagen zu einer echten Outsourcing-Beziehung übergegangen sind und IBM die Verwaltung für uns übernommen hat.“

Technologie der nächsten Generation für innovative Lösungen Die Herausforderung war klar: eine vollständige Migration der Daten und Verarbeitung auf ein neues flexibles und skalierbares System. Die Aufgabe war komplex, aber machbar. Das eigentliche Problem bestand darin, die Zeit zu finden. Wochentage waren tabu, da Broadridge mit den globalen Finanzmärkten Schritt halten musste. IBM schlug eine neuartige Idee vor: Was ist mit Wochenenden? Mit der IBM iSeries Cloud-Technologie konnte Broadridge viel schneller zu einer privaten Cloud-Infrastruktur wechseln, als wenn es ein völlig neues System entwickeln müsste. Durch die Wochenendarbeit konnte die Migration in nur sieben Wochenenden abgeschlossen werden. Damit konnte das Projekt knapp unter der Frist von vier Monaten abgeschlossen werden. „Wir schafften das an sieben Wochenenden, obwohl es neun Monate bis ein Jahr hätte dauern können“, sagt Anderson. Broadridge und seine Kunden haben nicht nur die Frist eingehalten, sondern auch keine Mühen gescheut. Die Migration verlief nahtlos, und die neue Plattform bietet grundsolide, alltagstaugliche Dienste“, so Schlesinger. Dadurch kann Broadridge viele seiner kritischen, hochvolumigen und kundenorientierten Systeme mit 20 bis 30 % schnellerer Verarbeitung bereitstellen. Die neue Cloud-Technologie ermöglicht dem Unternehmen ein deutlich schnelleres Onboarding von Kunden. Sie gibt ihm außerdem die Möglichkeit, sein Geschäft auf neue Märkte auf der ganzen Welt auszudehnen. „Intern nennen wir das Broadridge 3.0, weil es wirklich darum geht, Broadridge auf die nächste Stufe zu bringen“, sagt Schlesinger. „Wir nennen es die ABCDs der Innovation, die Nutzung von Technologien der nächsten Generation: A für AI bzw. KI und Robotik, B für Blockchain-Lösungen, C für Cloud und D für Digitales.“

Intern nennen wir dies Broadridge 3.0, weil es wirklich darum geht, Broadridge auf die nächste Stufe zu heben. Mark Schlesinger Chief Information Officer, Broadridge Financial Solutions

Eine Roadmap für Innovationen Schlesinger und Broadridge hören hier nicht auf. Die Umstellung war so erfolgreich, dass sie schnell die nächste Gelegenheit erkannten, ihr Unternehmen in die Zukunft zu führen. Im Rahmen einer mehrjährigen, strategischen Zusammenarbeit wird Broadridge die so genannte Broadridge Private Cloud, powered by IBM, entwickeln. Das Unternehmen wird einen wesentlichen Teil seiner globalen Infrastruktur auf IBM umstellen und die Plattform Red Hat OpenShift (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) implementieren – die branchenweit umfassendste Kubernetes-Plattform. „Die Beschleunigung unserer Cloud-Strategie wird es den Kunden ermöglichen, eine branchenführende, hochflexible und widerstandsfähige Technologieplattform zu nutzen“, sagt Schlesinger, „und Broadridge erlaubt es uns, unsere Produkt-Roadmap zu beschleunigen und unseren Kunden einen schnelleren Zugang zu neuen Branchenlösungen zu bieten.“