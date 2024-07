BRED banque populaire

BRED kann sich nun wieder auf die Erweiterung seines Kundenstamms sowohl in Frankreich als auch darüber hinaus konzentrieren und ist zuversichtlich, dass seine neue IBM Infrastruktur die Kapazität und einfache Skalierung bietet, um dem Wachstum gerecht zu werden. Mit der integrierten Speicherkomprimierung steigert die Bank die Ressourcennutzung, um eine bessere Rendite ihrer Investitionen zu erzielen.

„Unser durchschnittliches Komprimierungsverhältnis auf dem IBM TS7760 beträgt 5:1 – wir hatten 3:1 erwartet, also ist das ein wirklich beeindruckendes Ergebnis“, sagt Boulanger. „Wir haben Speicherkapazität freigesetzt, die Kosten pro TB gesenkt und uns Raum für Wachstum in den nächsten drei Jahren verschafft.“

Mit der Wahl der IBM Technologie hat BRED seine Leistungsziele für die erneuerte IT-Infrastruktur erreicht. Die Bank nutzt die leistungsstarken IBM Systeme, um ihren Kunden reaktionsschnelle Dienstleistungen zu bieten und Backup-Prozesse zu beschleunigen.



„Unser Ziel war es, die Backup-Fenster um drei Stunden zu verkürzen, und mit der IBM Storage-Technologie haben wir das erreicht, was einer Reduzierung um 60 Prozent entspricht“, erklärt Boulanger. „Unsere IBM Virtual Tape-Lösung ist sehr zuverlässig und bietet eine konstant hohe Leistung, und wir haben die Technologie noch nicht einmal an ihre Grenzen gebracht.“

BRED profitiert von umfassenden Einblicken in seine IT-Infrastruktur und einem einfacheren Zugang zum Anbietersupport. Boulanger fügt hinzu: „Unsere Administratoren haben jetzt einen viel besseren Einblick in unsere virtuelle Bandumgebung und können so die Leistung kontinuierlich optimieren.“ Sollte doch einmal etwas schiefgehen, müssen wir uns nicht mehr mit den Herausforderungen dreier verschiedener Anbieter auseinandersetzen. Stattdessen können wir ein einziges Ticket beim IBM Support erstellen, wenn wir Hilfe benötigen, und es wird jedes Mal schnell reagiert.“

Die Bank nutzt die Zusammenarbeit mit IBM, um das Potenzial ihrer neuen Infrastruktur voll auszuschöpfen und ihre langfristige Technologiestrategie zu optimieren. Konkret untersucht BRED die Möglichkeit der Datenarchivierung in der Cloud unter Verwendung der in das IBM T7760-System integrierten Funktion Transparent Cloud Tiering.

Boulanger fasst zusammen: „Wir verfolgen aufmerksam die Entwicklung der Cloud-Angebote von IBM. Es ist beruhigend zu wissen, dass wir über die Technologie verfügen, die eine Cloud-Strategie unterstützt. Wir können frei entscheiden, ob und wann wir den nächsten Schritt machen.“