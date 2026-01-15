Das Ziel von Brasil TecPar, bis 2027 zu den fünf größten Telekommunikationsbetreibern Brasiliens zu gehören, erforderte mehr als nur eine Netzerweiterung – es erforderte operative Intelligenz. Das Konsolidierungsmodell des Unternehmens, das mehrere regionale ISPs integrierte, schuf ein komplexes Ökosystem aus Altlast-Systemen, unterschiedlichen Protokollen und massiven Datenströmen.

Täglich konkurrierten Hunderttausende von Warnmeldungen aus OSS (Operations Support Systems für Netzwerküberwachung) und BSS (Business Support Systems für Kunden- und Abrechnungsprozesse), Glasfasernetzwerkgeräten und Edge-Rechenzentren um Aufmerksamkeit, was es schwierig machte, entscheidende Vorfälle zu priorisieren. Die manuelle Priorisierung verlangsamte die Reaktionszeiten und erhöhte die Kosten, während wiederkehrende Probleme die Zuverlässigkeit des Dienstes gefährdeten. Das Fehlen eines zentralisierten Systems für die Asset und Work Order Management verschärfte die Herausforderung zusätzlich und führte zu kostspieligen und ineffizienten Außendiensttätigkeiten. Als der Kundenstamm auf über 1,3 Millionen Abonnenten anwuchs und die Infrastruktur auf über 212.000 Kilometer Glasfaser skaliert wurde, war klar, was auf dem Spiel stand: Ohne einen einheitlichen, vorausschauenden Ansatz für den Betrieb könnte Wachstum genau die Erfahrung gefährden, die das Markenversprechen von Brasil TecPar ausmacht – in der Nähe zu sein, damit Menschen weiterkommen können.