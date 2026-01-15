Brasil TecPar skaliert Konnektivität durch KI-gestützte Automatisierung und Observability
Das Ziel von Brasil TecPar, bis 2027 zu den fünf größten Telekommunikationsbetreibern Brasiliens zu gehören, erforderte mehr als nur eine Netzerweiterung – es erforderte operative Intelligenz. Das Konsolidierungsmodell des Unternehmens, das mehrere regionale ISPs integrierte, schuf ein komplexes Ökosystem aus Altlast-Systemen, unterschiedlichen Protokollen und massiven Datenströmen.
Täglich konkurrierten Hunderttausende von Warnmeldungen aus OSS (Operations Support Systems für Netzwerküberwachung) und BSS (Business Support Systems für Kunden- und Abrechnungsprozesse), Glasfasernetzwerkgeräten und Edge-Rechenzentren um Aufmerksamkeit, was es schwierig machte, entscheidende Vorfälle zu priorisieren. Die manuelle Priorisierung verlangsamte die Reaktionszeiten und erhöhte die Kosten, während wiederkehrende Probleme die Zuverlässigkeit des Dienstes gefährdeten. Das Fehlen eines zentralisierten Systems für die Asset und Work Order Management verschärfte die Herausforderung zusätzlich und führte zu kostspieligen und ineffizienten Außendiensttätigkeiten. Als der Kundenstamm auf über 1,3 Millionen Abonnenten anwuchs und die Infrastruktur auf über 212.000 Kilometer Glasfaser skaliert wurde, war klar, was auf dem Spiel stand: Ohne einen einheitlichen, vorausschauenden Ansatz für den Betrieb könnte Wachstum genau die Erfahrung gefährden, die das Markenversprechen von Brasil TecPar ausmacht – in der Nähe zu sein, damit Menschen weiterkommen können.
Um sein Wachstum aufrechtzuerhalten und seine Vision einer landesweiten Vernetzung zu verwirklichen, hat Brasil TecPar CORTEX eingeführt – ein kognitives Netzwerkbetriebszentrum, das auf Skalierbarkeit und Zuverlässigkeit ausgelegt ist. Im Zentrum von CORTEX steht die IBM Maximo Application Suite, die Assets wie über 3.300 Netzwerkstandorte, mehr als 212.000 km Glasfaserinfrastruktur und Edge-Rechenzentren verwaltet. Maximo automatisiert die Erstellung von Arbeitsaufträgen, verknüpft Vorfälle mit betroffenen Assets und ermöglicht eine proaktive Wartung – wodurch Ausfallzeit und unnötige Außeneinsätze reduziert werden. IBM Cloud Pak for AIOps fungiert als kognitive Schicht für Observability und Ereigniskorrelation, filtert Alarmrauschen und sagt Fehler vorher, bevor sie auftreten. Gemeinsam transformieren sie Betriebsabläufe von reaktiver Fehlerbehebung zu vorausschauender, datengestützter Ausfallsicherheit.
Die Implementierung folgte der IBM® Garage-Methodik, die Design und Bereitstellung durch flexible Praktiken und Frameworks beschleunigte, um Akzeptanz und messbaren ROI sicherzustellen.
Die Wirkung von CORTEX war unmittelbar und tiefgreifend. Brasil TecPar hat die Netzwerk-Abhörkapazität um das bis zu 15-Fache erweitert und die Anzahl der Warnmeldungen pro Tag von 20.000 auf 250.000 erhöht. Heute überwacht die Plattform über 3.300 Netzwerkstandorte in neun Bundesstaaten und dem Bundesbezirk, verwaltet mehr als 212.000 Kilometer Glasfaser und verarbeitet bis zu 300.000 tägliche Alarme mit prädiktiver Intelligenz. Automatisierte Ereigniskorrelation und Ticketverkauf verkürzten die mittlere Lösungszeit (MTTR) drastisch, während das Alarmrauschen um mehr als 70 % sank, wodurch Techniker von wiederholter Triage befreit wurden. Durch die Integration mit IBM Maximo wurden Serviceaufträge automatisiert erstellt und Vorfälle mit den betroffenen Anlagen verknüpft, wodurch die Wartung optimiert und unnötige Einsätze vor Ort reduziert wurden. Diese Verbesserungen stärkten die Zuverlässigkeit der Dienste und beschleunigten den Weg von Brasil TecPar hin zu proaktiven, datengesteuerten Abläufen – unterstützt durch die IBM Maximo Application Suite und IBM Cloud Pak for AIOps.
Brasil TecPar mit Sitz in São Paulo wurde im Oktober 2025 durch die Übernahme von All Rede und OnNet zum fünftgrößten Festnetz-Breitbandanbieter des Landes. Das 1995 gegründete Unternehmen entwickelte sich über M&A zu einem nationalen Telekommunikationskonzern, der 57 Übernahmen tätigte und Marken wie Amigo, Ávato, Blink, ALT und Sempre integrierte. Das Unternehmen versorgt über 1,3 Millionen Abonnenten in neun Bundesstaaten und dem Bundesdistrikt mit einem Glasfasernetz von über 212.000 km und hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2027 zu den fünf größten Betreibern Brasiliens zu gehören.
