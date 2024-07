Lagenverbundstoffe sind aufgrund ihrer Zusammensetzung komplex.

Jeder Verbundwerkstoff wird aus Tausenden von einzelnen Lagen hergestellt, die lange Stränge aus extrem starken Materialien bilden. Präzisionsmaschinen legen die Fasern schichtweise übereinander, wie große Webstühle, die Raketenschiffe und Flugzeuge anstelle von Stoffen weben. Die Maschinen extrudieren jede Schicht in einem anderen Winkel, der während des Konstruktionsprozesses festgelegt wird.

Diese unterschiedlichen Winkel sind wichtig, da jede Lage nur in der Richtung, in der sie verlegt wird, stark ist.

„Wir müssen einen Werkstoffstapel herstellen, der in mehreren Richtungen übereinander liegt, damit wir in allen möglichen Richtungen die nötige Festigkeit erhalten“, sagt Lowell.

Die Komplexität der Aufgabe wird noch dadurch erhöht, dass die Luft- und Raumfahrt strenge Grenzen für die Dicke und das Gewicht der Verbundwerkstoffe setzt. Die Probleme bei der Entwicklung von Verbundwerkstoffen bei Boeing umfassen routinemäßig zwischen 10.000 und 100.000 Variablen, was nichts anderes bedeutet, als dass sie rechnerisch überaus komplex sind.

„Das übersteigt die Möglichkeiten klassischer Computer bei weitem, wobei wir davon ausgehen, dass dies noch einige Jahre der Fall sein wird“, so Lowell.

Heute zerlegt Boeing seine Verbundwerkstoffprobleme in kleinere Teile, die von klassischen Computern bearbeitet werden können. Dann werden all diese Ergebnisse unter Einhaltung strenger Konstruktionsregeln zusammengefügt, um Lösungen für das Gesamtproblem zu finden.

Dieser Ansatz ist effektiv. Er führt zu sicheren und starken Verbundwerkstoffen, die Boeing für seine Flugzeuge verwenden kann. Aber es gibt auch Kosten.

„Wenn man eine lange, gerade Linie aus Verbundwerkstoff haben will, macht es Sinn, eine lange, gerade Linie zu verlegen, anstatt ein kleines Stück zu verlegen, es zu schneiden, das nächste Stück zu verlegen, es zu schneiden und so weiter“, so Joel Thompson, Associate Technical Fellow bei Boeing.

Das ist eine Folge des Ansatzes, bei dem die Komponenten in Einzelteilen entworfen werden. Es macht den gesamten Prozess zeit-, arbeits- und kostenaufwändiger.