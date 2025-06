Benete und IBM Client Engineering starteten ein vierwöchiges Pilotprojekt, um die Funktionalität der BeneCare-Dashboards zu verbessern — mithilfe von IBM watsonx.ai. Durch den Zugriff auf große Sprachmodelle (LLMs), insbesondere Llama und Mistral, Jupyter Notebook und das Python-Software-Entwicklungsset watsonx.ai, sparte Benete wertvolle Zeit bei der Dokumentation ein, sodass sich das Pflegepersonal stärker auf die Patienten konzentrieren konnte.

Durch die Erstellung von Promptvorlagen in watsonx.ai, bezog Benete Variablen, Daten und Aufgaben aus IBM Cloudant, einer skalierbaren JavaScript Object Notation (JSON) Datenbank. Diese Datenbank speichert nicht nur Erkenntnisse aus IoT-Sensoren und liefert strukturierte Datenergebnisse und Zusammenfassungen, sondern fragt die Daten und Zusammenfassungen auch effizient ab.

Benete verfolgte den Entwicklungsprozess und überwachte verschiedene LLM-Metriken innerhalb der mit Jupyter Notebooks generierten Promptvorlagen. Diese Promptvorlagen wurden dann mithilfe von KI-Factsheets verfolgt, die von IBM watsonx.governance erstellt wurden, um die verschiedenen KI-Modelle zu überwachen und zu bewerten. Darüber hinaus wurden die Promptvorlagen mit KI-Factsheet-Tracking separat gespeichert, so dass Benete die Anzahl der von der Pflegestation verwendeten Token protokollieren und deren Kosten verfolgen konnte – eine wertvolle Funktion in einer eingebetteten Lösung. Diese Prompts wurden dann in watsonx.ai zu Endgeräten gemacht, an denen Daten in Erkenntnisse umgewandelt und in BeneCare integriert werden.

Durch die Integration all dieser Komponenten konnte Benete mit Hilfe von watsonx.ai erfolgreich benutzerfreundliche Zusammenfassungen aus seinen Daten erstellen und automatisieren, die trotz Zeit- und Sprachbeschränkungen auch in verschiedene Sprachen übersetzt werden kann. Das BeneCare Dashboard überwacht kontinuierlich wichtige Metriken und generiert Daten rund um die Uhr. Zusammenfassende Berichte, die zuvor manuell erstellt und interpretiert wurden, werden jetzt sofort in weniger als 5 Sekunden anhand dieser Daten erstellt, sodass Pflegefachkräfte fundierte Entscheidungen treffen und die bestmögliche Versorgung bieten können. Llama und Mistral wurden aufgrund ihrer Größe, ihrer Vorteile und der positiven Bewertungen der Art und Weise, wie die Berichte verfasst wurden, um die Bedürfnisse von Benete bestmöglich zu erfüllen, für den Einsatz von watsonx.ai ausgewählt. Nachdem Benete die Effizienz beider Modelle getestet hat, kann für eine modellunabhängige Funktionalität gesorgt werden, was eine flexible LLM-Entwicklung ermöglicht.