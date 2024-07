Aktuell strebt die Barbier Group eine stärkere Automatisierung sowohl in der Produktion als auch in der Logistik an, beispielsweise mithilfe von KI-Videoanalysen zur Identifikation von Produktfehlern und automatischen Korrektur von Produktionsparametern. Außerdem will das Unternehmen durch eine verbesserte Bedarfsprognose, die zu kürzeren Herstellungs- und Lieferzeiten führen soll, die Verwaltung von Rohstoffen optimieren. Alle diese geplanten Entwicklungen werden parallel zu den SAP-Kernsystemen auf IBM Power laufen und eng mit diesen integriert sein.

Die Unterstützung durch externe Partner ist für die Barbier Group weiterhin wichtig. Die Strategie des Unternehmens besteht darin, ein relativ kleines internes IT-Team zu unterhalten, das sehr eng mit dem Betrieb zusammenarbeitet. Für tiefergehende technische Arbeiten stellen die IBM Business Partner ACMI (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und SAP Business Partner TeamWork (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) die erforderlichen Fähigkeiten und Kompetenzen zur Verfügung.

„Unsere Partner arbeiten mit mehreren Unternehmen zusammen und verfügen daher über Kenntnisse zu Themen wie Migrationen, die bei uns nur alle vier oder fünf Jahre vorkommen“, führt Desassis aus. „Es hat keinen Sinn, diese Fähigkeiten intern aufrechtzuerhalten, weil wir sie kaum nutzen würden. Wenn wir andererseits Zeit aufwenden müssten, um im Falle eines Problems unsere Erinnerung aufzufrischen, könnte das zu einem Produktionsstopp führen und 800 Menschen vorübergehend arbeitsunfähig machen.“