Dieses Szenario machte deutlich, dass die Herausforderung darin bestand, die Überwachung von Mainframes in denselben Prozess zu integrieren, der bereits für die Low-End-Plattform entwickelt worden war. Dies würde es der Institution ermöglichen, effizientere Prozesse zu implementieren, die Leistung ihrer Infrastruktur zu verbessern und die Sicherheit zu erhöhen.

Um diesem Bedarf gerecht zu werden, hat das IBM-Überwachungsteam zusammen mit dem Mainframe-Infrastrukturteam der Einrichtung einige Maßnahmen ergriffen, wie z. B. die Nutzung des IBM Tivoli Enterprise Portal. Dies führte zur Entwicklung von Dashboards, mit denen BRB den Mainframe proaktiver überwachen konnte.

Im Rahmen des Projekts stellte das IBM-Team das erforderliche Wissen und die Unterstützung für die Installation und Konfiguration des IBM OMEGAMON Data Provider bereit, der in der IBM Z Service Management Suite enthalten ist. Die Dienstleistungen wurden mit Schwerpunkt auf Echtzeitüberwachung, Konfiguration der Datenerfassung von Überwachungsagenten unter IBM z/OS, Senden von Informationen zu z/OS, IBM CICS Transaction Server, IBM Db2, IBM MQ sowie den Speicher-, Netzwerk- und Java-Komponenten an die Elasticsearch/Grafana-Plattform, Erstellung und Bereitstellung von Informationen in Form von Dashboards und Erfassung historischer Daten durchgeführt.

In der Vergangenheit hatte BRB Probleme mit dem Mangel an Speicherplatz für die Archivierung von Db2-Protokollen, was dazu führte, dass die Batch- und Online-Dienste des Mainframes nicht verfügbar waren. Daher war es unerlässlich, dass die ITOP- und Db2-Administratoren benachrichtigt wurden, wenn die Speicherpools über die normalen Erwartungen hinaus anwuchsen. Das Überwachungsteam ermöglichte die Überwachung von Db2-Archivspeicherpools mithilfe der OMEGAMON for Db2 Performance Expert on z/OS-Agent-Funktionen. Einige Wochen später ereignete sich ein ähnlicher Db2-Speicherausfall. Diesmal wurden die Support-Teams jedoch frühzeitig alarmiert, sodass sie zusätzliche Zeit hatten, Maßnahmen zu ergreifen und einen Db2-Ausfall auf z/OS zu vermeiden. Heute hat BRB fortschrittliche, integrierte Beobachtungs-Dashboards erstellt, die mithilfe der Elasticsearch/Prometheus/Grafana-Tools einen ganzheitlichen Überblick über die gesamte Mainframe- und verteilte Umgebung bieten.

Der OMEGAMON Data Provider erwies sich als zentraler Faktor für den Erfolg des Projekts. Mit dem OMEGAMON Data Provider war es möglich, die Visualisierung von Mainframe-Betriebsindikatoren und -Statistiken zu professionalisieren, indem dieselben Ressourcen und Prozesse wie für Low-End-Server verwendet wurden. OpenSearch, Zabbix und Grafana konnten von diesem Moment an alle Überwachungsinformationen und automatischen Aktionen in anormalen Fällen unabhängig von der Herkunft – Mainframe oder Low-Platform – bündeln.