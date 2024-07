Banca Transilvania S.A.

Die 1994 gegründete Banca Transilvania (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) begann als kleine, lokale Bank, die den Bedarf der Bürger und Unternehmen in der rumänischen Stadt Cluj-Napoca deckte. Im Laufe der Jahrzehnte hat sich die Bank mit über 8.000 Mitarbeitern, fast 600 Filialen und mehr als 3 Millionen Kunden zu einem der führenden Finanzinstitute in Rumänien entwickelt.

Über IT Smart Systems



IT Smart Systems (der Link befindet sich außerhalb von ibm.com) ist einer der ersten Systemintegratoren in Rumänien und wurde im Jahr 2002 gegründet. Heute bietet das Unternehmen seine Services in den Bereichen Integration von Geschäftsprozessen, Webentwicklung und IT-Sicherheit von Entwicklungszentren in Bukarest und Kishinev aus an und unterhält globale Partnerschaften mit Unternehmen in ganz Europa und Nordamerika.