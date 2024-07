Das Gemeinschaftsgefühl beginnt von innen. „AusNet hat eine sehr integrative Kultur“, sagt Bernie Repacholi, Head of People Systems and Enablement bei AusNet. „Unsere Mitarbeiter bilden sinnvolle und lebenslange Beziehungen. Sie sind eng mit unserem Ziel verbunden, eine nachhaltige Zukunft zu beschleunigen.“

„Das spiegelt sich auch in dem wider, was wir für Kunden tun, denn wir sind in den Regionen tätig, in denen wir leben“, fährt sie fort. „Wir spielen eine entscheidende Rolle dabei, diese Regionen mit Energie zu versorgen und nachhaltige, sichere, zuverlässige und saubere Energie bereitzustellen.“

Im Jahr 2021 stand der Mensch im Mittelpunkt, als das Unternehmen unbeabsichtigte Unterzahlungen an derzeitige und frühere Mitarbeiter feststellte, die auf den Geltungsbereich und die Anwendung der geltenden Betriebsvereinbarungen und Prämien zurückzuführen waren.

AusNet entschied sich dafür, das Problem transparent anzugehen. „Einer der Grundwerte von AusNet ist, dass wir das Richtige tun“, sagt Repacholi. „Wir wollten diesem Wert wirklich gerecht werden.“ Das Unternehmen meldete das Problem freiwillig den Aufsichtsbehörden und kommunizierte mit den Mitarbeitern, die eine Nachzahlung für die Behebung erhielten.

Zur gleichen Zeit begann AusNet mit IBM® – mit dem es bereits eine Geschäftsbeziehung unterhielt – an der Evaluierung seiner Personalplattform zu arbeiten. Die Plattform bestand aus drei separaten Systemen. Obwohl sie funktionierte, war es für Manager und ihre Mitarbeiter schwierig und zeitaufwändig herauszufinden, in welches System sie sich für einen bestimmten Zweck einloggen mussten.

Im Rahmen seiner gesetzlichen Verpflichtung zur Aufzeichnung der Arbeitszeit und Anwesenheit verlangte das Unternehmen von seinen Mitarbeitern, Stundenzettel auszufüllen. Die Mehrheit der Mitarbeiter war dies nicht gewohnt und kam mit dem System nur schwer zurecht.

AusNet musste seine bestehenden Personalprozesse modernisieren, indem es seine verschiedenen Systeme konsolidierte, manuelle Eingriffe reduzierte und die Personalaufgaben für Mitarbeiter und Manager beschleunigte.