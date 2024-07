„In den letzten zwei Jahrzehnten“, erklärt Cheng Cai He, Head of Big Data and Security bei Atos China, „haben wir wohl alle die zunehmenden Sicherheitsbedrohungen und Datenlecks gesehen. Und die Arten von Angriffen – die Arten von Viren – haben sich in der Region China sehr schnell weiterentwickelt.“

Zahlreiche Kunden von Atos hatten als Reaktion darauf damit begonnen, in großem Umfang in neues Equipment und neue Produkte für die Sicherheit zu investieren. Allerdings waren diese Angebote häufig nicht gut integriert, was die Optionen zum Schutz von Benutzern einschränkte.

„Sie waren nicht sehr effizient“, fügt Cheng Cai hinzu. „Und Unternehmen, allen voran solche aus der Fertigung, sprachen immer häufiger mit uns darüber, wie wir sicherstellen können, dass all diese Produkte zusammenarbeiten. Das war der Ausgangspunkt für uns, die Idee eines Cloud-basierten SOC-Service näher zu untersuchen.“

Zu diesem Zeitpunkt waren SOCs auf dem chinesischen Markt immer häufiger anzutreffen. Durch einen SOC-Service würde Atos zudem die Sicherheitsdaten seiner Kunden besser zentralisieren und einen Rundum-Blick auf den Allgemeinzustand und die Stabilität des gesamten Netzwerks bieten können.

„Vorher waren alle SOCs, die wir kannten, direkt von den Unternehmen selbst gebaut worden“, bemerkt Cheng Cai. „Davon gab es nicht viele, weil diese SOCs eine große Investition darstellen. Man muss alle möglichen Arten von Sicherheitsgeräten kaufen und in ein dediziertes Support-Team investieren, wenn man sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag Schutz bieten will.“

Durch seinen servicebasierten Ansatz konnte Atos demgegenüber die Vorteile eines SOC auf kleinere und mittelständische Unternehmen ausweiten, die nicht über das Kapital verfügten, um in ein so großes IT-Projekt zu investieren. Damit dieser Service leicht in mehreren Endbenutzerumgebungen bereitgestellt werden kann, musste Atos außerdem auf ein cloudbasiertes Bereitstellungsmodell setzen.

„Die Cloud-Branche ist in China in den letzten fünf Jahren stark gereift“, fügt Cheng Cai hinzu. „Viele unserer Kunden verlagern ihre IT-Assets von lokalen Systemen in die Cloud. Diese Umstellung ist allerdings etwas kompliziert, denn wir alle müssen Datenschutzgesetze einhalten, denen zufolge wesentliche Staatsinformationen und persönliche Kundendaten nicht ins Ausland übertragen werden dürfen. Die Cloud-Lösung für unseren neuen Service musste also in China gehostet werden.“