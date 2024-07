Seit über 20 Jahren ist ARDIC ein Pionier auf dem ägyptischen Immobilienmarkt und entwickelt im ganzen Land hochwertige Apartments, Geschäftskomplexe und Villen. Doch als der Markt immer wettbewerbsintensiver wurde, geriet die führende Marktposition von ARDIC in Gefahr.

Alaa Soueif, IT-Direktor bei ARDIC, sagt: „Ein Immobilienentwicklungsprojekt kann zwischen vier und zehn Jahren dauern – manchmal auch länger. Da Projekte so lange Zeiträume haben und mehrere Parteien einbeziehen, sind sie sehr anfällig für Marktveränderungen, insbesondere Schwankungen der Materialkosten und Immobilienpreise. Wenn wir in der Branche erfolgreich sein wollen, müssen wir sicherstellen, dass wir Marktveränderungen effektiv einplanen, budgetieren und uns an sie anpassen können.“



ARDIC beschloss, sein Geschäftsmodell komplett neu zu gestalten. In der Vergangenheit hatte sich das Unternehmen immer nur auf ein einziges Projekt konzentriert, was jedoch die Agilität insgesamt einschränkte und es schwierig machte, projektbezogene Risiken zu mindern. Stattdessen wollte das Unternehmen in der Lage sein, mehrere Projekte gleichzeitig zu verwalten und einen strategischen Plan für Wachstum und Entwicklung zu erstellen.



Das Bestreben, das Management aller laufenden Projekte des Unternehmens sowie die operative Planung unter einer gemeinsamen Vision zu harmonisieren, steht im Mittelpunkt des dreijährigen Strategieplans des Unternehmens. Um dies zu erreichen, wollte ARDIC viele seiner Kernsysteme und -prozesse überarbeiten.



Soueif fährt fort: „Unsere alte Arbeitsweise war ineffizient. Wir verfügten über ein automatisiertes System für die Buchhaltung, führten den Großteil unserer Projektplanung jedoch manuell mit Tabellenkalkulationen durch und nutzten ein separates System für das Projektmanagement. Daher war es schwierig, alles synchron zu halten oder einen standardisierten Ansatz für alle Projekte zu verfolgen.



„Unsere operativen und strategischen Pläne waren zwar konzeptionell miteinander verknüpft, aber die Systeme, mit denen wir sie verwalteten und aktualisierten, waren überhaupt nicht miteinander verbunden. Aufgrund des manuellen Aufwands, der für die Harmonisierung dieser Pläne erforderlich war, konnten wir sie nur vierteljährlich aktualisieren, was es uns erschwerte, unser Unternehmen durch schwierige Zeiten zu lenken und uns an plötzliche Veränderungen des Marktes anzupassen.“