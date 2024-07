Der Schlüssel für APIS IT lag in der Steigerung des Geschäftswerts mithilfe von IZOA. Mit den in IZOA eingebetteten AIOps-Funktionen konnte APIS IT Anomalien erkennen, bevor sie Auswirkungen auf den Kunden hatten. „Bei einigen Gelegenheiten bemerkten wir, dass Diagramme mit den Trendtypen auftauchten, mit viel mehr Daten und aufkommendem CPU-Verbrauch“, erinnert sich Zadro, „Wir können das Problem jetzt früher erkennen und nicht erst, wenn es bereits eingetreten ist.“

Er erinnert sich an einen bestimmten Vorfall, bei dem ein Problem während eines geplanten Wartungsfensters auftrat. APIS IT unterhält ein in .NET entwickeltes System, das sich häufig von seinem zugehörigen Db2-System löste. Zadro bemerkte die Anomalie mit Hilfe eines seiner IZOA Splunk-Dashboards und konnte so die Verbindung neu initialisieren, bevor es zu Auswirkungen auf den Kunden kam. Ein stabiler Betrieb bei APIS IT bedeutet, dass die Kunden nicht beeinträchtigt werden und gleichzeitig ein wichtiger Geschäftswert geschaffen wird.

APIS IT nutzt IZOA weiterhin als viel mehr als nur ein Tool zur Visualisierung ihrer Z-Betriebsdaten. Die Flexibilität von IZOA ebnet den Weg für die nächste Generation von Mainframe-Benutzern und -Entwicklern, indem sie die Komplexität reduziert und zur Optimierung der DevOps bei APIS beiträgt. Das Unternehmen setzt IZOA immer häufiger ein, da es Z weiter in seine Hybrid-Cloud-Umgebung integriert.



Ein weiterer kreativer Anwendungsfall bei APIS IT ist die Steigerung der Effizienz des Entwicklungszyklus. Viele der Entwicklungsteams von APIS verwenden IBM WebSphere Application Server. Zadro erklärt, dass die Daten erst umgewandelt werden müssen, bevor sein Team sie nutzen kann. Daher würden die Systemingenieure die Entwickler als eine Art Drittpartei betrachten. Wie er es ausdrückt: „Jetzt ist alles für sie vereinfacht. Wenn sie nach der Bereitstellung Probleme feststellen, können sie sich leicht selbst ein Bild davon machen, denn die Protokolle von WebSphere auf z/OS befinden sich jetzt am selben Ort wie die von WebSphere auf Windows usw.“



Während Zadro mit APIS IT und IBM in die Zukunft blickt, möchte er mit IZOA die Grenzen weiter verschieben. Während das Unternehmen auf seiner Reise in Richtung Hybrid-Cloud AIOps voranschreitet, geht er davon aus, dass diese Lösung Bestand haben und weiter wachsen wird.