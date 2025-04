Durch die Migration zu einem Git-basierten SCM konnte die ANZ einen optimierten und automatisierten Entwicklungsprozess einführen. Mehrere Entwickler können nun gleichzeitig am selben Code arbeiten, ohne dass ein Check-in/Check-out-Prozess erforderlich ist, was die Zusammenarbeit und Effizienz erheblich verbessert. Die neuen Lösungen und Prozesse bieten außerdem zuverlässige Tracking- und Auditing-Funktionen, die Einhaltung von Branchenstandards und -vorschriften gewährleisten – eine Notwendigkeit in der stark regulierten Bankenbranche.

Die Einführung von Mainframe-DevOps hat ebenfalls erhebliche Fortschritte erzielt. Die Bank konnte die Lizenzkosten um etwa 90 % im Vergleich zum herkömmlichen Mainframe-basierten SCM senken. Darüber hinaus können sie jetzt mit automatisierten Build-Pipelines neue Funktionen und Anwendungsverbesserungen schneller bereitstellen, die Qualität verbessern und die Erfahrungen für Entwickler und Kunden verbessern.

Zuvor hatte ANZ einen komplexen Prozess für Hotfixes, dessen Nachrüstung im SCM und Bereitstellung in Nicht-Produktionsumgebungen etwa vier Wochen in Anspruch nahm. Mit dem CI/CD-Framework verwendet ANZ nun Git als einziges SCM, sodass Hotfixes über eine kontrollierte, vereinfachte und vertrauenswürdige Pipeline direkt in Produktionsumgebungen bereitgestellt werden können. Jeder Hotfix dauert jetzt nur noch maximal eine Stunde, sodass Entwickler ihre Zeit und Mühe auf die Entwicklung neuer Funktionen konzentrieren können.

„Die Transformation zu DevOps war für uns ein Wendepunkt“, sagte Charan Ankushapur, Core Banking Engineering Lead bei ANZ. Er fährt fort: „Wir haben erhebliche Verbesserungen bei Effizienz, Produktivität und Kundenzufriedenheit festgestellt und zuversichtlich, dass dies auch in Zukunft den Geschäftswert für uns steigern wird.“

Mit dieser neuen Entwicklungstoolchain ist die ANZ gut positioniert, um fortzufahren und ihre Kernbankensysteme zu verbessern und der Konkurrenz in den sich schnell entwickelnden Branchen immer einen Schritt voraus zu sein. Die Bank plant, weiterhin die Developer Tools von IBM zu nutzen, um weitere Innovation und Verbesserungen voranzutreiben und neue Möglichkeiten für Wachstum und Expansion zu erkunden.