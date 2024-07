Anglian Water beauftragte seinen Partner Capgemini – den Host der Rechenzentren im Auftrag des Unternehmens –, in Kooperation mit weiteren Anbietern mögliche Infrastrukturlösungen auszuarbeiten. Dabei galt zu bewerkstelligen, dass die Lösungen in den Geschäftsplan des Unternehmens für den kommenden Asset-Management-Zeitraum integriert werden könnten, der von Ofwat (der Regulierungsbehörde für die Wasserwirtschaft) festgelegt wurde.

Sam Mellodew erläutert: „Wir wünschten uns eine Server- und Datenbankplattform, die hohe Verfügbarkeit, verbesserte Leistung und hervorragende Betriebskosten in Verbindung mit einer Effizienz bot, die im Einklang mit unseren Nachhaltigkeitszielen steht.

„Die IBM® Power Systems- und IBM® Db2-Plattformen boten in allen Bereichen erhebliche betriebliche Vorteile – von erweiterter Disaster-Recovery bis hin zur Datenkomprimierung, einschließlich einer verbesserten Systemausfallsicherheit. Bis zu einem gewissen Grad haben wir das Risiko einer Migration auf eine neue Plattform und Datenbank gegen die versprochenen Vorteile abgewogen.

„Nach der Präsentation des Business Case gegenüber dem Führungsteam entschieden wir uns für IBM® Power Systems und Db2. Diese Wahl erwies sich als die optimale Lösung, um eine leistungsstarke, skalierbare, bewährte, zuverlässige und agile Plattform für SAP zu liefern, die zudem signifikante Kosteneinsparungen ermöglichen würde.“

Im Rahmen des neunmonatigen Projekts arbeitete Anglian Water mit Capgemini und IBM als geschlossenes Team am Deployment der Infrastruktur und der SAP-Anwendung sowie der Datenbankmigration. Die Expertenteams zur Migration der SAP-Lösungen auf IBM® Db2 und IBM® Systems Lab Services arbeiteten dabei eng mit Capgemini und Anglian Water zusammen.

Sam Mellodew merkt an: „Die Teamarbeit war während des gesamten Projekts ausgezeichnet. Es war nicht notwendig, zwischen Organisationen und Aufgaben zu vermitteln. Die Grenze zwischen IBM und Capgemini war für uns unsichtbar. Wir arbeiteten als homogenes Team und konzentrierten uns auf die Bereitstellung einer erfolgreichen Lösung.

„Insbesondere IBM hat stets klar und offen dargelegt, welche technischen Verbesserungen wir erwarten können und wie sich diese in Form von geschäftlichen Vorteilen niederschlagen würden. Durch den Abgleich von Prognosen und realen Ergebnissen konnten wir eine genaue Risiko- und Ergebnisbewertung vornehmen, was uns in unserer Überzeugung bestärkte, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.“

Anglian ersetzte 24 Maschinen durch sechs IBM® POWER8-prozessorbasierte IBM® Power System E850- und zwei IBM® Power System S822-Server mit IBM® AIX- und IBM® Db2-Software, die von Capgemini in zwei Rechenzentren gehostet werden.

Die Kernlösungen, darunter SAP Business Suite, SAP for Utilities, SAP Business Warehouse, SAP Enterprise Portal (Link befindet sich außerhalb von ibm.com), SAP Gateway (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) und SAP Process Orchestration (Link befindet sich außerhalb von ibm.com) wurden an einem Wochenende im August (Samstag bis Montag) auf IBM® Db2 migriert, mit sofortiger Inbetriebnahme am Dienstagmorgen.

Während der Migration nutzte Anglian Water die erweiterten, adaptiven Komprimierungsfunktionen von Db2, um das Gesamtdatenvolumen von rund 5 TB auf 2 TB zu reduzieren (etwa 60 Prozent). So konnte der Bedarf an zukünftigen Speicherinvestitionen drastisch reduziert werden. Ein weiterer Vorteil ergibt sich aus der Abstimmung der Releasezyklen für SAP NetWeaver/ERP und Db2. Das Unternehmen kann nun neue Anwendungs- und Datenbankfeatures in einer bedarfsorientierten Geschwindigkeit nutzen, wodurch die Vorteile, Verfügbarkeit und Stabilität der kombinierten Lösung maximiert werden können.

Die Power Systems-Server verfügen über IBM® Capacity Upgrade on Demand-Funktionen (CUoD), die bei Bedarf eine flexible Skalierung für hohe Verarbeitungsanforderungen ermöglichen und gleichzeitig die Nutzung der bereitgestellten Kapazität optimieren.

Darüber hinaus trägt die geringere Anzahl von Prozessoren zu niedrigeren Software- und Datenbanklizenzkosten bei, während sich die Batchzeiten um bis zu 40 Prozent verbessert haben. Die verkürzten Batchzeiten stellen auch sicher, dass die IT-Abteilung von Anglian Water ihre SLAs einhalten und übertreffen kann, indem sie rechtzeitig Informationen für geschäftliche Entscheidungsprozesse liefert.

„Alle Ziele, die wir uns in Bezug auf Leistung und Lieferbedingungen gesteckt hatten, wurden erreicht“, so Sam Mellodew.