Es war im Frühsommer 2020, und Nicholas Kolesch – frisch eingestellt als Vizepräsident für Projekte bei der Allianz – war gerade in Singapur angekommen, wo die Organisation ihren Sitz hat. An diesem sonnigen Wochenende war er mit seiner Familie an die Küste gefahren, um einige der berühmten Mangrovenwälder zu besuchen. Selbst hier, in einem Stadtstaat, der für seine Sauberkeit und Ordnung bekannt ist, klebt Plastikmüll an den Mangroven, deren knorrige Wurzeln sie zur „perfekten Falle“ für Plastik machen, wie Nicholas es ausdrückt. „Es war traurig, einen so schönen Ort buchstäblich von Plastikmüll übersät zu sehen“, bedauert er. „Wir wussten, dass er aus dem Meer kam, und wir wussten, dass er von einem Ort kam, an dem es kein kommunales Abfallsystem gibt.“

In seiner kurzen Anekdote fasst Nicholas eindringlich zusammen, wie verschiedene „Lecks“ in der Kunststoff-Wertschöpfungskette – einem Ökosystem, das sich von der Rohstoffgewinnung über den Kunststoffverbrauch bis hin zum Ende seiner Lebensdauer erstreckt – Plastikabfälle zu einem globalen Problem gemacht haben. Woher kommt das Plastik, das er gesehen hat? Die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass es – wie der Großteil des weltweiten Meeresmülls – seinen Ursprung flussaufwärts an einem großen Fluss hat, zehn, hunderte oder gar tausende Kilometer entfernt, in einer „Hot-Spot“-Stadt, in der es entweder keine Entsorgungseinrichtungen für Plastikmüll gibt oder diese mit den lokalen Entsorgungsmengen nicht Schritt halten können.