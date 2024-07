Die neue B2B-Onboarding-Plattform hat bisher hervorragende Ergebnisse erzielt. Sie ermöglichte es der Bank, die Anzahl der Onboarding-Schritte um die Hälfte zu reduzieren und die Anzahl der angebotenen Services zu verdoppeln, z. B. REST-Services für die virtuelle Kontoführung und Transaktionsabfragen. Durch die Verkürzung der Markteinführungszeit für die Einbindung von Partnern und die Entwicklung neuer B2B-Services kann die Alinma Bank nun leichter neue Umsatzkanäle erschließen – ein Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Banken auf dem Markt.

Wenn früher ein Mitarbeiter der Alinma Bank eine Anfrage zum Hinzufügen eines Partners stellte, wurde diese Anfrage an das technische Team zur Implementierung und Integration in die IBM DataPower Gateway-Appliances und andere interne Systeme weitergeleitet, was Tage oder sogar Wochen dauern konnte. Heute kann die Geschäftsseite von Alinma das API-Portal nutzen, um neue Partner zu registrieren, ihnen Zugang zu bestimmten Services zu gewähren und andere zu deaktivieren.

Ahmed Gamil, B2B Channels Advisor bei der Alinma Bank, schätzt, dass der Testprozess, der früher Wochen dauerte, jetzt nur noch einen Tag in Anspruch nimmt.

Auch die Dokumentation und Versionierung von APIs wird mit der neuen Plattform deutlich verbessert. Früher war es schwierig, gemeinsame Services nachzuverfolgen, und es war eine ständige Herausforderung, sicherzustellen, dass die Partner die neuesten Versionen der Bankanwendungen nutzten. Heute können sich die Partner direkt beim API-Portal anmelden, um aktuelle Dokumentationen zu finden.

Neue Funktionen bieten zusätzliche Vorteile. „Die Analysekomponente der API-Verwaltungsfunktion ist sehr nützlich für uns, um Transaktionen zu verfolgen, die API-Verwaltungsfunktion zu nutzen und Erkenntnisse über eventuelle API-Probleme zu erhalten“, sagt Gamil. „Wir können diese Aktivitäten über die Analyse-Dashboards leicht nachverfolgen und überwachen, was auch für die B2B-Plattform sehr hilfreich ist.“

Red Hat OpenShift hat die Flexibilität und Skalierbarkeit der Onboarding-Plattform wirklich revolutioniert und ermöglicht eine Vielzahl robuster Services. Während die Anschaffung und Installation neuer virtueller Server in der Vergangenheit Tage oder sogar Wochen in Anspruch genommen hat, kann Red Hat OpenShift Nodes heute nach Bedarf skalieren. Es kann auch dynamisch neue Services bereitstellen, ohne dass ein Neustart der Anwendung erforderlich ist.

In Zukunft wird die Bank ihre B2B-Integrationsschicht sowie andere Backend-Systeme weiter auf Containerisierung und Red Hat OpenShift umstellen. Das alles ist Teil einer größeren Vision. „Im Einklang mit ihren strategischen Zielen möchte die Alinma Bank eines der führenden Finanzinstitute bei der Unterstützung nationaler Initiativen sein, die auf die Entwicklung einer fortschrittlichen digitalen Wirtschaft abzielen, einschließlich der Open Banking-Initiative“, erklärt Yasser AlOufi, CIO der Alinma Bank. „Die innovative B2B-Umgebung bildet eine solide Grundlage für die Unterstützung dieser Initiative.“

„Die Alinma Bank und IBM haben seit der Gründung der Bank im Jahr 2008 einen sehr erfolgreichen Weg gemeinsam beschritten“, so Gamil abschließend. „Wir haben in dieser Zeit viele fertige Produkte und Services von IBM genutzt, aber dies ist vielleicht unser erstes Projekt mit Professional Services von IBM. Diese Erfahrung hat uns von den Vorteilen dieser Services überzeugt. Ich denke, wir werden in naher Zukunft mehr Kooperationen wie diese sehen.“