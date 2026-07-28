AgentLocator vereinfacht die Bereitstellung und skaliert den Betrieb mit IBM Cloud VPC
Als AgentLocator seine SaaS-Plattform für Immobilien in ganz Nordamerika erweiterte, wurde es immer schwieriger, seine manuelle Bereitstellung in großem Maßstab zu verwalten. Die Veröffentlichungen erforderten eine umfassende Koordination zwischen den Entwicklungs-, QA- und DevOps-Teams, wobei die Bereitstellung direkt auf IIS-Servern durchgeführt wurde, die auf einem traditionellen Infrastrukturmodell liefen. Dieser Ansatz erhöhte die betriebliche Komplexität, verlangsamte die Bereitstellung von Funktionen und erhöhte das Risiko von Bereitstellungsfehlern und Servicestörungen. Die Verwaltung der Infrastruktur in großem Maßstab beanspruchte zudem wertvolle Ressourcen, die man hätte nutzen können, um sich auf Innovation zu konzentrieren. Um das anhaltende Wachstum und die Kundenerwartungen zu unterstützen, benötigte AgentLocator ein Betriebsmodell, das die betriebliche Komplexität reduzieren, das Infrastrukturmanagement optimieren und parallel zum Geschäft skalieren konnte.
AgentLocator hat sich mit IBM zusammengetan, um seine Bereitstellung zu transformieren und eine skalierbare Cloud-Grundlage für Wachstum zu schaffen. Durch die Implementierung von IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC)-Lösungen wechselte das Unternehmen von manuellen IIS-basierten Bereitstellungen zu einer automatisierten, containerisierten, cloudnativen Umgebung. IBM Cloud Virtual Server for VPC bot sichere, isolierte Netzwerke und Kontrolle der Unternehmensklasse, während IBM Cloud Kubernetes Service die Orchestrierung von Workload unter Verwendung flexibler Cloud-Ressourcen ermöglichte, die bedarfsgerecht skaliert werden konnten. Die neue Architektur ermöglichte standardisierte Umgebungen, automatisierte Infrastrukturbereitstellung und konsistente DevOps-Workflows in den Entwicklungs-, QA- und Betriebsteams. Mehrzonenfunktionen haben die Widerstandsfähigkeit und Verfügbarkeit von Anwendungen weiter verbessert. Durch die Automatisierung manueller Prozesse konnte AgentLocator die operative Komplexität reduzieren, das Bereitstellungsrisiko minimieren und eine zuverlässige Plattform schaffen, die schnellere Releases ermöglicht, während das Unternehmen fortfährt zu wachsen.
Nach der Umstrukturierung verbesserte AgentLocator die Bereitstellungsgeschwindigkeit, die betriebliche Effizienz und die Servicezuverlässigkeit deutlich. Die automatisierte Infrastrukturbereitstellung reduzierte den manuellen Aufwand und minimierte das Bereitstellungsrisiko, sodass sich die Teams auf Innovationen statt auf Wartung konzentrieren konnten.
Die cloudbasierte Architektur unterstützt eine 80 % schnellere Bereitstellung von Infrastruktur, 70 % weniger manuellen Verwaltungsaufwand und eine 50 % schnellere Markteinführungszeit für neue Funktionen, die durch GitOps-gesteuerte CI/CD auf IBM Cloud Kubernetes Service ermöglicht werden.
AgentLocator unterstützt dynamische Skalierung auf seiner Plattform, reagiert schneller auf Marktanforderungen und liefert neue Funktionen effizienter. Mit einer skalierbaren Cloud-Grundlage ist AgentLocator gut positioniert, um weiteres Wachstum und sich verändernde Geschäftsanforderungen zu unterstützen.
AgentLocator ist ein kanadisches Immobilien-Technologieunternehmen, das 2011 gegründet wurde und in Kanada und Sarajevo tätig ist. Das Unternehmen bietet eine SaaS-Plattform für Immobilienfachleute in ganz Kanada und den USA an, die Lead-Generierung, CRM, Automatisierung und digitale Marketingfunktionen kombiniert. Die Lösungen unterstützen Makler bei der Verwaltung des gesamten Lead-Lebenszyklus, von der Kontaktaufnahme mit Interessenten bis hin zum laufenden Kundenbeziehungsmanagement.
IBM Cloud Virtual Private Cloud (VPC) ermöglicht es Unternehmen, sichere, isolierte Cloud-Umgebungen mit flexibler Rechenleistung, Speicherkapazität und Netzwerkfähigkeit aufzubauen. Mit nativer Netzwerkisolierung, granularen Zugriffskontrollen und Infrastrukturbereitstellung auf Abruf können Teams Ressourcen innerhalb von Minuten bereitstellen, dynamisch skalieren und eine konsistente Leistung aufrechterhalten. In Kombination mit hoher Verfügbarkeit, integrierter Überwachung und nahtloser hybrider Konnektivität bietet IBM Cloud VPC eine solide Grundlage für die Modernisierung von Anwendungen und die Unterstützung des Geschäftswachstums.
© Copyright IBM Corporation. Juli 2026.
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Die Beispiele dienen nur zur Veranschaulichung. Die tatsächlichen Ergebnisse variieren je nach Kundenkonfiguration und -bedingungen. Daher können keine allgemein erwarteten Ergebnisse bereitgestellt werden.