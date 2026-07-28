Nach der Umstrukturierung verbesserte AgentLocator die Bereitstellungsgeschwindigkeit, die betriebliche Effizienz und die Servicezuverlässigkeit deutlich. Die automatisierte Infrastrukturbereitstellung reduzierte den manuellen Aufwand und minimierte das Bereitstellungsrisiko, sodass sich die Teams auf Innovationen statt auf Wartung konzentrieren konnten.

Die cloudbasierte Architektur unterstützt eine 80 % schnellere Bereitstellung von Infrastruktur, 70 % weniger manuellen Verwaltungsaufwand und eine 50 % schnellere Markteinführungszeit für neue Funktionen, die durch GitOps-gesteuerte CI/CD auf IBM Cloud Kubernetes Service ermöglicht werden.

AgentLocator unterstützt dynamische Skalierung auf seiner Plattform, reagiert schneller auf Marktanforderungen und liefert neue Funktionen effizienter. Mit einer skalierbaren Cloud-Grundlage ist AgentLocator gut positioniert, um weiteres Wachstum und sich verändernde Geschäftsanforderungen zu unterstützen.