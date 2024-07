In Zusammenarbeit mit den IBM Client Engineering- und Technical Sales-Teams aus der Tschechischen Republik entwickelte AddAI einen KI-Assistenten für einen Kunden im Bankensektor, den sie anschließend in einem Pilotprojekt ausprobierten. Der Assistent nutzte die Retrieval-Augmented Generation (RAG)-Methodik in Verbindung mit watsonx.ai, um in tschechischer Sprache relevante und präzise Antworten auf häufig gestellte Fragen (FAQs) zu Themen wie Kontozugriff, Zahlungen, Preisgestaltung und Kontodienstleistungen zu liefern. Durch intensive Optimierungsbemühungen stellte das Implementierungsteam sicher, dass die von großen Sprachmodellen (LLMs) generierten Antworten einen hohen Standard an Genauigkeit und Sprachkompetenz erfüllten. Um die Endbenutzererfahrung zu optimieren, integrierte das Team watsonx.ai mit watsonx Assistant und war in der Lage, sofortige Antworten auf einem benutzerfreundlichen Frontend zu liefern.

„Wir verwenden watsonx.ai, um auf ausgewählte große Open-Source-Sprachmodelle wie Llama 2 zuzugreifen, damit Informationen aus unseren Datenbanken zu verbessern und zu kontextualisieren und sie dem Endkunden über den watsonx Assistant-Chatbot auf präzise und dialogorientierte Weise zu präsentieren.“ In unserem Fall generiert watsonx.ai die Antworten auf Benutzerfragen über RAG“, erklärt Klaudia Miezgova, watsonx Entwicklerin bei AddAI.Life.

Darüber hinaus bezog AddAI IBM Watson Discovery in dieses Pilotprojekt für den Bankkunden ein. Das Team nutzte öffentlich verfügbare Bankdokumente wie Verträge, Geschäftsbedingungen und Preislisten und optimierte Watson Discovery für ein Verständnis fachspezifischer Fragen und Ausdrücke. „Wir erhielten sehr genaue Antworten, teilweise mit Auszügen aus dem Dokument, das als Referenz oder Grundlage der Antwort diente. Dies geschah automatisch, ohne dass der Dialog manuell erstellt und eingerichtet werden musste“, bemerkt Chromy.