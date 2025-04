Eine der häufigsten Herausforderungen in der Fertigung ist die Fähigkeit, hochkomplexe, miteinander verknüpfte Abläufe umfassend nachzuvollziehen. Um dieses Problem zu lösen, bietet ABB Ability Knowledge Manager ein Produktionsinformationsmanagementsystem (PIMS), das zur Optimierung der Abläufe, zur Verbesserung der Prozess- und Anlagenleistung und zur Verwaltung der Compliance-Berichterstattung entwickelt wurde. Darüber hinaus können die aus dieser Lösung gewonnenen Erkenntnisse den Herstellern bei der Verbesserung der Effizienz, der Senkung des Energieverbrauchs und der Emissionsreduzierung helfen.

Um den hochspezialisierten Anforderungen der Zementindustrie gerecht zu werden, bietet ABB den Cement Production Scheduler (CPS) als Zusatzmodul zum ABB Ability Knowledge Manager an. CPS unterstützt die Optimierung von Produktionsplänen, um der Marktnachfrage und den schwankenden Energiepreisen gerecht zu werden und so die Energiekosten zu senken und die Umweltauswirkungen zu minimieren. CPS wurde in enger Zusammenarbeit mit einem großen globalen Zementunternehmen entwickelt und ist gut an die praktischen Anforderungen der Branche angepasst.

Mit der CPS-Lösung können Zementhersteller auf der Suche nach dem optimalen Produktionsplan auch unterschiedliche Szenarien modellieren.

Rajesh Nandakumar Nair, Global Product Manager bei ABB, erklärt: „Wir wollten die Abhängigkeiten so gering wie möglich halten, damit Unternehmen, die andere Technologien verwenden, keine Probleme bei der Einführung bekommen. Dies war der Grund für unsere Suche nach einer Datenbank- und DCS-unabhängigen Optimierungs-Engine, die ausreichend Leistung und Flexibilität für die extremen Anforderungen der Zementindustrie bietet.“