Im ersten Schritt schlug ESC Consulting vor, die verschiedenen unabhängigen Systeme des Kunden durch eine umfassende Suite von SAP ERP -Anwendungen zu ersetzen.

Marco Ruffoni kommentiert: „Im Rahmen der Rationalisierung der IT-Landschaft empfahlen wir sofort SAP ERP als ideales Tools zur Zentralisierung und Standardisierung der Workloads.

„Gleichzeitig schlugen wir vor, alle SAP-Komponenten – neben Drittanwendungen für Marketing, Web und Analytics – in der Cloud zu installieren.“

Der nächste Schritt bestand darin, eine geeignete Cloud-Plattform mit der erforderlichen Resilienz und Leistung in Kombination mit Integrationsfunktionen auszuwählen, die es Drittanwendungen ermöglichen würden, sich erfolgreich mit den SAP-Kernlösungen zu verbinden.

„IBM Cloud Bare Metal Servers und IBM Cloud-Technologie boten die ideale Kombination aus leistungsstarker Bereitstellung in der Cloud mit Anwendungsentwicklungs- und Integrationsservices“, erklärt Marco Ruffoni. „IBM Cloud Bare Metal Servers bieten Flexibilität und Skalierbarkeit mit sehr hohen Service-Levels zu sehr attraktiven Preisen.

„Wir haben uns für IBM Cloud entschieden, weil es sich um ein Platform-as-a-Service [PaaS]-Angebot der nächsten Generation handelt, mit dem Sie Ihre Anwendungen auf die effizienteste und intelligenteste Weise erstellen, bereitstellen und verwalten können.

„IBM Cloud ermöglicht es uns, Tools und Sprachen unserer Wahl zu verwenden, und indem wir uns einfach bei der Plattform anmelden und das Dashboard aufrufen, können wir buchstäblich auf Knopfdruck neue Anwendungen erstellen.“

IBM Cloud bietet außerdem eine starke Integration mit SAP ERP mit vorgefertigten Konnektoren, die den Datenaustausch zwischen Anwendungen vereinfachen, beschleunigen und strukturieren.

Marco Ruffoni führt aus: „Zum Beispiel werden die Informationen unseres Kunden zur Produktionsplanung, Workloadzuweisung und Fortschrittsverfolgung jetzt automatisch über eine mobile App, die wir mit IBM Cloud entwickelt haben, in sein SAP-ERP-System eingespeist. Diese App, die auf mobilen Endgeräten wie Tablets und Smartphones verfügbar ist, interagiert ständig mit der IBM Cloud, die wiederum mit SAP kommuniziert und Informationen austauscht.

„In der Vergangenheit wurden diese Operationen manuell mit veralteten Systemen ausgeführt, die nur Produktbarcodes lesen konnten. Jetzt liefert die mit IBM Cloud entwickelte mobile App strukturierte und genaue Informationen in Echtzeit über alle Teile der Liefer- und Produktionsprozesse und verändert damit diese wichtigen Abläufe vollständig.“

Mit IBM Cloud ist die App-Entwicklung einfach und unkompliziert, da alle erforderlichen Verbindungen zu den SAP-ERP-Lösungen verfügbar sind.

„Die Entwicklung, Aktualisierung und sogar Skalierung neuer Anwendungen mit IBM Cloud ist ein Kinderspiel“, bestätigt Marco Ruffoni. „Wir können neue Dienste testen, Funktionen hinzufügen und entfernen und sie so lange aktualisieren, bis wir das erhalten, was wir wollen.

„Die experimentelle Kapazität, die uns IBM Cloud bietet, ist praktisch grenzenlos. Außerdem konnten wir mit IBM Cloud Bare Metal Servers die Kapazität genau so skalieren, wie der Workload zunahm, so dass sich unsere Kosten eng an die Geschäftsaktivität anpassten.“