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针对基础模型和生成式 AI 的企业级 AI 与数据平台，加速企业使用可信数据，负责任地大规模应用 AI
watsonx 组件的混合用户界面插图

加速 AI 之旅

免费试用 watsonx.ai™

新一代企业级 AI 开发平台，支持机器学习和生成式 AI。助力企业一站式训练、验证、调优、和部署AI模型。

免费试用 watsonx.data™

为 AI 而生的湖仓一体方案，助力企业随时随地为所有数据扩展 AI 工作负载。

免费试用 watsonx.governance™

AI 治理工具包，提供企业级的 AI 治理和监管。
准备好开始使用 IBM watsonx™ AI 和数据平台了吗？

以下是帮助您踏上成功之路的一些方法：

  • 简单几步注册试用
  • 试用重点，详细介绍值得您期待的内容
  • 试用体验期间可能需要的资源

为此页面添加书签，以获得有关注册试用版和访问关键链接的帮助，包括文档、支持、教程等。
试用 watsonx.ai

免费开始使用 IBM® watsonx.ai™，利用我们面向基础模型、生成式 AI 和机器学习的新开发平台进行构建。

 开始免费试用 watsonx.ai 只需 3 个简单步骤即可开始

第 1 步：选择地区

打开注册页面后，请在达拉斯、法兰克福或东京之间选择一个位置——以距离您最近的位置或您计划托管数据和服务的位置为准。

第 2 步：登录或注册

如果您已注册 IBM Cloud 帐户，请使用您的信息登录如果您尚未注册云帐户，则可以轻松注册并获得 30 天免费试用。

第 3 步：开始深入了解

快速浏览产品并开始：

  • 使用 Prompt Lab 中的提示工程
  • 使用不同的基础模型来满足您理想的生成式 AI 用例
  • 创建可视化数据管道和流程
  • 使用 AutoAI 功能构建机器学习模型
  • 生成合成表格数据集
  • 运行预测性、指导性优化模型
    其他资源 交互式产品导览 快速入门教程 SaaS 文档 watsonx.ai 社区
    IBM watsonx.ai 的新功能和更新内容
    试用 watsonx.data

    免费开始使用 IBM® watsonx.data™ on IBM Cloud or AWS。在 watsonx.data 的免费试用期间，您将获得 1,500 美元，用于在 IBM Cloud 上测试驱动 watsonx.data 开放式湖仓一体实例。

    为了获得成功的试用体验，我们建议您能够熟练编写结构化查询语言 (SQL)，并熟悉开放数据和表格式，以及数据管理和数据工程概念。

     开始免费试用 watsonx.data     只需 3 个简单步骤即可开始

    第 1 步：登录或注册

    • 创建登录 IBM Cloud 帐户，并添加付款方式，用于促销积分耗尽之后的自动计费（除非您在消耗促销积分之前通过删除实例进行取消
    • 添加促销代码，以便启用 7 至 12 天 watsonx.data 的免费试用并进行验证
    • 阅读并接受条款

    根据教程了解如何索取免费促销代码、应用代码、监控积分的使用情况、开始使用并调整 watsonx.data 的起始实例的大小。

    第 2 步：部署 watsonx.data 实例

    打开 watsonx.data Web 控制台，并根据快速入门向导来配置您的开放式湖仓一体基础架构。

    第 3 步：开始深入了解

    您将能够试用 watsonx.data 的核心功能，包括：

    • 多个查询引擎的弹性扩展和暂停（可选）- 更多相关指南，请参阅查询引擎入门教程
    • 支持开放数据和表格格式，以便跨引擎共享单个数据副本
    • 一个简单的集成式控制台，内置治理、安全性和自动化功能
      其他资源 交互式产品导览 SaaS 文档 试用体验教程 watsonx.data 社区
      IBM watsonx.data 的新功能和更新内容
      试用 watsonx.governance

      通过 IBM® watsonx.governance™ 的免费试用，开始使用治理战略来指导、管理和监控组织的 AI 活动。

       开始免费试用 watsonx.governance       只需 3 个简单步骤即可开始

      第 1 步：登录或注册

      • 打开 IBM Cloud® 注册页面后，如果您已注册 IBM Cloud 帐户，请使用您的信息登录。如果您尚未注册云帐户，系统会提示您进行创建

      第 2 步：配置和启用

      • 您可以配置并启用 watsonx.governance 服务实例，以开始监控模型资产。

      第 3 步：深入了解 watsonx.governance 的功能

      通过一个示例项目开始体验 watsonx.governance 功能，并可以练习：

      • 评估提示模板
      • 在 AI 用例中跟踪提示模板的整个生命周期
      • 查看从 AI 用例的相关情况说明书中捕获的详细信息

       
        其他资源 文档 快速入门：评估和跟踪提示模板 watsonx.governance 社区
        IBM watsonx.governance 的新功能和更新内容
        培训

        探索以下资源，获取更深入的培训计划和教程。

                 学习如何执行特定任务，如完善数据或构建模型 浏览视频和教程，以获得在 watsonx 中使用工具的实践经验 深入了解《学习使用 GenAI 进行构建》系列
        采取后续步骤

        欢迎联系我们，IBM 的销售代表将回答您的问题，并开启您的 IBM watsonx 之旅。

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