以下是帮助您踏上成功之路的一些方法：
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免费开始使用 IBM® watsonx.ai™，利用我们面向基础模型、生成式 AI 和机器学习的新开发平台进行构建。
免费开始使用 IBM® watsonx.data™ on IBM Cloud or AWS。在 watsonx.data 的免费试用期间，您将获得 1,500 美元，用于在 IBM Cloud 上测试驱动 watsonx.data 开放式湖仓一体实例。
为了获得成功的试用体验，我们建议您能够熟练编写结构化查询语言 (SQL)，并熟悉开放数据和表格式，以及数据管理和数据工程概念。
第 1 步：登录或注册
根据教程了解如何索取免费促销代码、应用代码、监控积分的使用情况、开始使用并调整 watsonx.data 的起始实例的大小。
第 2 步：部署 watsonx.data 实例
打开 watsonx.data Web 控制台，并根据快速入门向导来配置您的开放式湖仓一体基础架构。
第 3 步：开始深入了解
您将能够试用 watsonx.data 的核心功能，包括：
通过 IBM® watsonx.governance™ 的免费试用，开始使用治理战略来指导、管理和监控组织的 AI 活动。
第 1 步：登录或注册
第 2 步：配置和启用
第 3 步：深入了解 watsonx.governance 的功能
通过一个示例项目开始体验 watsonx.governance 功能，并可以练习：