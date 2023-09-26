航班延误是飞行中令人沮丧的环节之一。大多数旅客都经历过这样的场景：滞留在候机楼或跑道上，对航班延误原因一无所知且无法获取有效信息。
飞机延误的原因有很多，其中许多原因都是安全考量。假设飞机因雷击、牵引或加油时与地面设备接触而造成轻微损伤，或因飞行中与鸟类碰撞或恶劣天气而受损。在这种情况下，飞机必须接受检查方可再次执飞。航空业在及时进行执飞前损伤检查方面面临重大挑战，这些延误已成为航空公司与旅客共同的核心痛点。
确保飞行安全的检查流程是不可或缺但耗时良久的任务。试想行李搬运设备意外撞击机身造成损伤的场景。地面工程师必须评估损伤位置、深度与范围，判断飞机是否适航。飞机安全受严格法规约束与行业标准要求，每个主要部件都有一个序列号，要对其进行跟踪和适航评估。此类人工检查（包括记录损伤情况和记录过程）可能需要超过 30 分钟，导致严重延误和航班时刻表紊乱。
Regional Jet Center（RJC）是法航荷航集团旗下专业维护、维修和大修机构。通过与IBM合作，RJC 运用增强现实与数字孪生技术，即空间计算的核心流程，开发了飞机损伤评估解决方案，彻底革新飞行前检查模式。
空间计算使用增强现实、虚拟现实或实时 3D 技术将物理世界和数字世界融合在一起。随着企业移动设备应用日益普及，空间计算助力机构从智能手机、平板电脑及头显设备投资中获取更高回报。航空公司可借助该技术为地面工程师提供沉浸式交互体验，增强决策能力。在航空安全场景中，空间计算可以实现更高效、更准确的损伤检测，显著压缩完整流程所需时间。
技术人员可以使用一款专为 iPad 设计的“损伤评估”应用，通过增强现实技术强化检查流程。该应用利用飞机的数字孪生模型，将飞机框架实时映射到实际飞机上，以便检查人员能够精确定位损伤位置。 通过损伤评估：：a) 检查人员可以精确识别和评估损伤情况，极大加快检查过程； b) 地面工程师可以调取相关损伤历史记录和工程文档，支持评估过程； c) 检查时间从 30 分钟缩短到 3 分钟（效率提升幅度高达 900%）。
未来，AI 还可以通过提供处置建议来进一步加快这一过程。采用安全数据支撑的数字工具缩短损伤审核记录时间，在高度监管的行业中提升报告准确性，最终保障更安全的飞行。这一创新解决方案还能确保检测数据的准确性和完整性。传统纸质记录方式容易导致潜在错误与数据丢失。通过空间计算，所有检查数据都可以无缝集成到飞机的数字孪生体中，从而创建一个透明且可追溯的信息链。空间计算既提升安全水平，又简化行业法规合规流程。
尽管该技术对 RJC 而言无疑是革命性突破，但值得注意的是这属于行业共性痛点。全球航空公司都面临飞行前损伤检查效率低下的困境。RJC 的空间计算解决方案不仅惠及自身运营，更可能重塑全球航空安全实践。
在此高度监管的行业，RJC 必须向行业监管机构证明此类新流程在时间与精度方面均能产生显著成效，方可获得批准。RJC 已启动技术推广进程，促使更多航空公司能够采用该方案。与此同时，IBM 正积极寻求与投资空间计算技术的机构建立合作伙伴关系。
IBM 可为航空业专业人士、航空公司管理层以及任何希望采用类似方案或探索空间计算潜力的企业提供专业支持，以应对独特的挑战。
了解更多 RJC 与 IBM 的空间计算解决方案信息，见证其实际应用潜力。欢迎参加 2023 年 9 月 26 日至 28 日在葡萄牙里斯本举行的世界航空节（ibm.com 外部链接），共同迈向更安全、更高效的空旅时代。
