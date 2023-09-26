航班延误是飞行中令人沮丧的环节之一。大多数旅客都经历过这样的场景：滞留在候机楼或跑道上，对航班延误原因一无所知且无法获取有效信息。

飞机延误的原因有很多，其中许多原因都是安全考量。假设飞机因雷击、牵引或加油时与地面设备接触而造成轻微损伤，或因飞行中与鸟类碰撞或恶劣天气而受损。在这种情况下，飞机必须接受检查方可再次执飞。航空业在及时进行执飞前损伤检查方面面临重大挑战，这些延误已成为航空公司与旅客共同的核心痛点。

确保飞行安全的检查流程是不可或缺但耗时良久的任务。试想行李搬运设备意外撞击机身造成损伤的场景。地面工程师必须评估损伤位置、深度与范围，判断飞机是否适航。飞机安全受严格法规约束与行业标准要求，每个主要部件都有一个序列号，要对其进行跟踪和适航评估。此类人工检查（包括记录损伤情况和记录过程）可能需要超过 30 分钟，导致严重延误和航班时刻表紊乱。