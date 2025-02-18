OKR 实施指南：成功的分步计划

建立定期检查和进度审查，例如每月回顾（无论是团队层面、公司层面，还是两者兼有），对于确保整个公司都走在 OKR 成功的正轨上至关重要。这些 OKR 审查提供了讨论进展、成功案例和挑战并在潜在解决方案方面集思广益的机会。



定期的进度审查（许多组织遵循季度 OKR 周期）有助于使团队与 OKR 保持一致，并让他们对实现 OKR 有一种主人翁意识和责任感。它们为团队提供了一个机会来检查他们的 OKR 规划和目标设定框架，提出并推出未来迭代的变更并调整 OKR 跟踪。这些审查还使组织能够及时做出调整，帮助确保目标实现。