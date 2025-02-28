这个概念还提高了跨职能团队的吞吐量和生产力。这是采用敏捷方法的组织经常使用的方法，因为其灵活、迭代的特性与精益和敏捷实践更加兼容。

精益预算优先考虑价值流而不是项目。价值流是提供对客户有价值的解决方案的步骤。解决方案可以是提供给客户的产品、系统或服务。

每家公司都按照自己的方式定义其价值流。一些公司认为价值流是为客户提供特定价值的团队。其他公司认为它是整个公司的端到端解决方案，旨在为客户带来价值。

精益预算促进创新和改进。它允许团队提出新想法或提供可能给公司带来收益的反馈。根据收集的信息和数据对计划进行更改和指导，这有助于组织提高支出效率。