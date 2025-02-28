精益预算是一种具有成本效益的精益投资组合管理方法，它为价值流而不是项目提供资金。其目的是加快价值交付，降低管理费用等成本。
这个概念还提高了跨职能团队的吞吐量和生产力。这是采用敏捷方法的组织经常使用的方法，因为其灵活、迭代的特性与精益和敏捷实践更加兼容。
精益预算优先考虑价值流而不是项目。价值流是提供对客户有价值的解决方案的步骤。解决方案可以是提供给客户的产品、系统或服务。
每家公司都按照自己的方式定义其价值流。一些公司认为价值流是为客户提供特定价值的团队。其他公司认为它是整个公司的端到端解决方案，旨在为客户带来价值。
精益预算促进创新和改进。它允许团队提出新想法或提供可能给公司带来收益的反馈。根据收集的信息和数据对计划进行更改和指导，这有助于组织提高支出效率。
在传统的预算编制中，领导层坐下来根据当年的支出制定来年的预算。虽然这种方法很常见并被许多公司使用，但它可能有害且不准确。
传统的预算流程无法灵活应对市场或组织的变化。他们还可以对与竞争对手保持同步所需的创新和变革设置金钱限制。
现在，让我们看看精益预算。这个概念与企业用于其运营的精益管理相同；只是根据预算进行了调整。
采用精益预算编制方法，对项目和系统进行评估，以确定预算资金的去向。它旨在为企业成功创建一个可持续的财务框架，同时促进增长和创新。
这种预算方法有很多优点。首先，关注价值流有助于企业取得长期影响。与其将资金投入到不一定有利可图的项目中，不如将重点放在已经被证明可以获利的价值流上。
采用精益敏捷预算方法的公司发现的其他优点包括：
这种方法使领导层对投资组合决策拥有自主权。它还允许团队更长时间地一起工作，从而提高士气，改进协作。
精益敏捷团队是长期的、自给自足的。团队做出与其特定价值流相关的决策。
过渡到精益预算方法并不需要花费太多。大部分的改变必须来自决策者心态的转变。改变是困难的，也可能是可怕的，所以让每个人都参与进来将是一个挑战。
过渡到精益预算需要采取的步骤包括：
采用精益敏捷方法，这是一场持续交付和改进的比赛。各团队不断评估性能和市场，以修改和改进价值流的运作方式。
精益预算护栏是为特定投资组合设定的流程、指南和政策。为了实现最佳业务成果，了解精益投资组合管理预算方法非常重要。利益相关者和决策者应该合作确定护栏。
这些护栏将为价值流的资金分配及预算制定步骤提供指导。
使用精益方法，团队必须不断评估他们正在做的事情，以确保它仍然有效。修改或调整方法是很常见的，因此公司的决策者和利益相关者也应该决定评估过程。
一旦有了预算护栏，就可以为每个价值流设定预算。预算金额应包括支持价值流所需的人员和资源。使用精益预算，您可以为较短的时间段设置预算。
在为价值流制定预算时，只关注未来几个月或每季度进行一次。在设定的时间后评估每个价值流和预算将确保您仍然在增值任务上投入资金。
领导层应明确定义组织目标。每个价值流都应了解这些并相应地调整其目标。每个投资组合可能有一组不同的目标。
如果组织中的每个团队都知道整体组织结构是如何形成的以及它的目标是什么，那就没问题了。
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