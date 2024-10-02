企业如何被定义通常取决于他们应对处理无法控制的事件。例如，如何应对颠覆性技术或市场的突然变化，这可能决定成败。
应急计划是针对意外情况做好准备的艺术。但是，您该从何入手，又该如何将可能对您的业务造成真正伤害的威胁与那些不那么重要的威胁区分开来呢？
以下是一些重要的定义、最佳实践和强有力的示例，可帮助您为企业面临的任何情况制定应急计划。
业务应急计划，也称为“业务连续性计划”或“应急响应计划”，是帮助组织在意外中断后恢复正常业务运营的行动计划。组织制定应急计划来帮助他们应对各种威胁，包括自然灾害、计划外停机、数据丢失、网络漏洞和客户需求的突然变化。
一个好的起点是从一系列“假设”问题开始，设想各种最坏的情况，这些都是您需要制定计划的情况。例如：
良好的应急计划会优先考虑组织面临的风险，将责任委派给响应团队成员，并提高公司在负面事件后完全恢复的可能性。
在应急计划流程的第一阶段，利益相关者应集思广益，列出公司面临的潜在风险，并对每个风险进行风险分析。团队成员讨论可能的风险，分析每个风险的影响，并提出行动方案以提高他们的整体准备水平。不需要为公司面临的每种威胁都制定风险管理计划，只需要针对决策者认为极有可能发生并对正常业务流程有潜在影响的威胁制定风险管理计划。
业务影响分析 (BIA) 是了解企业不同业务职能部门如何应对意外事件的关键步骤。一种方法是查看面临风险的业务部门为公司创造了多少收入。如果 BIA 表明该百分比很高，则公司很可能希望优先针对该业务风险制定应急计划。
对于贵公司面临的每一种潜在威胁，只要发生的可能性高，对业务运营的潜在影响大，您就可以按照以下三个简单步骤制定计划：
有时，很难证明投入资源为可能永远不会发生的事情做准备的重要性。但是，如果说过去几年发生的事件给了我们什么启示的话，那就是制定强有力的应急计划是无价的。
想想疫情造成的供应链问题和严重短缺的情况，或者俄乌战争给全球供应链带来的混乱。在说服企业领导者相信制定有效的 B 计划的价值时，重要的是要纵观全局，不仅要考虑计划的成本，还要考虑如果不预先制定计划可能产生的成本。
市场和行业在不断变化，因此应急计划在触发时面临的实际情况可能与制定时已大不相同。计划应每年至少测试一次，并进行新的风险评估。
以下是一些示范情景，展示了不同类型的企业如何做好应对风险的准备。此处概述的三步流程可用于为组织面临的任何威胁创建应急计划模板。
如果您的核心业务对客户至关重要，仅仅几个小时的停机就可能导致数百万美元的收入损失，该怎么办？许多互联网和蜂窝网络每年都会面临这一挑战。以下是一个帮助他们为此问题做好准备的应急计划示例：
如果您核心业务的供应链复杂，贯穿不同的国家/地区，那么监控这些地方的地缘政治状况对于维持正常的业务运营至关重要。在此示例中，我们来看看一家食品分销商如何准备好应对其供应链中关键地区的局势波动导致急需原料短缺的情况：
一家大型社交网络的管理人员知道他们的应用程序存在网络安全风险，他们正在努力修复。如果在修复之前被黑客入侵，那么他们很可能会丢失机密的客户数据：
当业务运营受到负面事件干扰时，良好的应急计划可以让组织有条理有秩序地进行应对。在危机发生期间，决策者和员工经常因无法控制的事件扎堆而感到不知所措，而制定一个全面的备用计划有助于重建信心并使运营恢复正常。
强有力的应急计划可以给组织带来的好处包括但不限于：
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