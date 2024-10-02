1. 列出一份风险清单，并根据可能性和严重性排出优先顺序。

在应急计划流程的第一阶段，利益相关者应集思广益，列出公司面临的潜在风险，并对每个风险进行风险分析。团队成员讨论可能的风险，分析每个风险的影响，并提出行动方案以提高他们的整体准备水平。不需要为公司面临的每种威胁都制定风险管理计划，只需要针对决策者认为极有可能发生并对正常业务流程有潜在影响的威胁制定风险管理计划。

2. 创建业务影响分析 (BIA) 报告

业务影响分析 (BIA) 是了解企业不同业务职能部门如何应对意外事件的关键步骤。一种方法是查看面临风险的业务部门为公司创造了多少收入。如果 BIA 表明该百分比很高，则公司很可能希望优先针对该业务风险制定应急计划。

3. 制定计划

对于贵公司面临的每一种潜在威胁，只要发生的可能性高，对业务运营的潜在影响大，您就可以按照以下三个简单步骤制定计划：

确定实施计划的触发点： 例如，如果飓风即将来临，那么何时会触发行动计划？在风暴距离 50 英里时？100 英里时？团队需要明确的指导以便他们知道何时开始执行分配给他们的行动任务。

例如，如果飓风即将来临，那么何时会触发行动计划？在风暴距离 50 英里时？100 英里时？团队需要明确的指导以便他们知道何时开始执行分配给他们的行动任务。 设计适当的响应方案： 组织准备应对的威胁已经到来，各团队正在迅速行动。参与其中的每个人都需要有清晰易懂的说明、易于遵循的方案以及与其他利益相关者沟通的工具。

组织准备应对的威胁已经到来，各团队正在迅速行动。参与其中的每个人都需要有清晰易懂的说明、易于遵循的方案以及与其他利益相关者沟通的工具。 明确、公平地划分职责：与所有其他计划一样，应急预案需要有效的项目管理才能取得成功。解决此问题的其中一种行之有效的方法是创建 RACI 图。RACI 表示负责者、负责者、咨询者和知情者，它在危机管理中被广泛使用，以便帮助团队和个人划分职责并实时应对危机。

4. 获得整个组织的认可，实事求是地评估成本

有时，很难证明投入资源为可能永远不会发生的事情做准备的重要性。但是，如果说过去几年发生的事件给了我们什么启示的话，那就是制定强有力的应急计划是无价的。

想想疫情造成的供应链问题和严重短缺的情况，或者俄乌战争给全球供应链带来的混乱。在说服企业领导者相信制定有效的 B 计划的价值时，重要的是要纵观全局，不仅要考虑计划的成本，还要考虑如果不预先制定计划可能产生的成本。

5. 定期测试和重新评估计划

市场和行业在不断变化，因此应急计划在触发时面临的实际情况可能与制定时已大不相同。计划应每年至少测试一次，并进行新的风险评估。