边缘计算为何需要自主管理

随着计算资源的扩展，边缘环境的规模、多样性和变化速率带来了 传统管理软件未曾针对的挑战。它最初是为集中式拓扑结构构建的，这种结构包含位于少数数据中心或公有云区域内的众多（通常是标准化的）服务器，且环境变更频率较低。

如今在边缘计算场景下，您拥有数万台服务器和数十万台边缘设备，它们异构性更强，部署在数千个远程地点，并且新的地点或边缘设备与服务器在不断持续增加。 管理员几乎不可能完全理解整个拓扑结构及相关差异，而这在尝试向边缘部署新应用时至关重要。

“制定成功的边缘战略需要考虑管理端点的复杂性，并认识到其规模与多样性与传统的本地部署或公有云部署存在显著差异。”

