边缘计算为何需要自主管理

如果您是零售、制造、分销、银行业或几乎任何其他行业的 CIO，您正在制定的战略将赋能各业务部门，通过采用大规模分布式计算架构（即 边缘计算）来增加收入并节约成本。
然而，您担心传统管理方法无法以符合成本效益的方式，来管理和保障一个包含数万台边缘服务器及数十万台边缘设备的拓扑结构。
随着计算资源的扩展，边缘环境的规模、多样性和变化速率带来了 传统管理软件未曾针对的挑战。它最初是为集中式拓扑结构构建的，这种结构包含位于少数数据中心或公有云区域内的众多（通常是标准化的）服务器，且环境变更频率较低。
如今在边缘计算场景下，您拥有数万台服务器和数十万台边缘设备，它们异构性更强，部署在数千个远程地点，并且新的地点或边缘设备与服务器在不断持续增加。 管理员几乎不可能完全理解整个拓扑结构及相关差异，而这在尝试向边缘部署新应用时至关重要。
“制定成功的边缘战略需要考虑管理端点的复杂性，并认识到其规模与多样性与传统的本地部署或公有云部署存在显著差异。”
IDC 白皮书，由 IBM 赞助，“有效运营在释放边缘 IT 价值中的重要性”，2020 年 1 月
边缘环境巨大的规模、多样性和快速的变化速率需要一种新的方法——即 自主管理 方法。诸如工作负载的部署协商、协议达成、执行以及持续验证等管理操作，必须从人类管理员手中转移至自主管理软件来完成。
这是通过边缘端点上的软件代理与管理中心之间的异步通信实现的，这两者共同构成了自主管理软件。所执行的操作基于管理员的意图，但无需其干预，即使在新的端点注册过程中也是如此。
以下是一个示例：“在任何装有 OpenShift 4.2、具有 8 个空闲核心、2GB 内存、1TB 存储空间、且不位于加拿大多伦多、未运行 ABCD 部门所属应用程序的边缘服务器上部署此应用程序。”
边缘软件代理会自主判断其代表的边缘端点是否符合管理员设定的意图，如果符合条件，则自动启动应用程序的安装。软件代理会持续检查协议有效性。例如，如果 Red Hat OpenShift 版本后续升级至 4.3，该代理可以通知管理员协议已失效，或自动关闭应用程序，所有这些操作都无需管理员启动或干预。
通过自主管理，单名管理员即可管理数万个端点，而无需人工启动或干预。
您的家居正在变得自动化，您的管理软件难道不也该与时俱进吗？
这确实是一个令人惊叹的时代。5G、边缘计算和 AI 的融合将引发前所未有的创新浪潮。 IBM 相信企业可以利用边缘 IT 技术实现更快速的洞察与行动、维持持续运营，并提供全新的客户体验。
了解 Innocens BV 如何与 IBM Cloud 合作，利用预测性 AI 大幅缩短识别高危败血症新生儿所需的时间。这种先进的解决方案能够加强新生儿护理，提供早期干预并挽救生命。
了解边缘计算的基本原理，以及它如何使数据处理更靠近数据生成的位置。深入了解边缘计算如何提高运营效率、减少延迟，并帮助各行业实时做出更明智的决策。