开源即敞险：不受监管的生成式 AI 危险与日俱增

人们可能很容易将这些问题视为外部威胁，认为任何训练有素的团队都应该具备足够的能力来处理这些问题。但是随着越来越多组织投资于构建专有的生成式 AI 模型，他们也面临内部攻击面扩大的风险。

训练过程本身就是模型开发中最大的威胁来源之一。例如，如果训练数据集中存在任何机密、受版权保护或错误的数据，这些数据可能会在后续响应提示的过程中再次出现。这可能是开发团队的疏忽，或是恶意行为者蓄意发动的数据投毒攻击。

提示注入攻击是另一个风险来源，它涉及诱骗或”越狱“模型，使其生成违反供应商使用条款的内容。这是每个生成式 AI 模型都面临的风险，但在缺乏充分监督的开源环境中，风险自然更大。AI 工具一旦开源，其开发组织就失去了对其后续开发和使用的控制权。

要了解不受监管的 AI 所带来的威胁，最简单的方法就是让闭源 AI 违规。在大多数情况下，它们会拒绝合作，但正如许多案例所证明的那样，通常只需要一些创造性的提示和试错就行。不过，如果使用 Stability AI、EleutherAI 或 Hugging Face 等组织开发的开源 AI 系统，或者您为此而在内部构建的专有系统，则不会遇到任何此类限制。